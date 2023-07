Núbia Oliiver vive romance em Bariloche ao lado do noivo Francisco Silva

Empresária surpreende fãs ao compartilhar detalhes de sua escapada amorosa na cidade argentina

A empresária, atriz e modelo Núbia Oliiver está aproveitando uns dias de férias ao lado do noivo, o advogado Francisco Silva, em um destino paradisíaco. A primeira parada desse casal apaixonado foi em Bariloche, na Argentina, e eles prometem prolongar essa escapada romântica sem data para voltar.

Núbia Oliiver aproveita viagem romântica na Argentina e compartilha momentos apaixonantes com seu noivo

Núbia, conhecida por sua carreira multifacetada e sua atuação no OnlyFans, revelou que essa viagem é apenas o início de uma jornada romântica que ela planejou com seu amado. Com uma paixão compartilhada por aventuras e momentos a dois, o casal decidiu explorar as belezas de Bariloche e aproveitar tudo o que o destino tem a oferecer.

Núbia Oliiver se entrega ao amor em Bariloche

Durante a estadia em Bariloche, Núbia e Francisco não perderam tempo e exploraram os principais pontos turísticos da cidade. Passeios românticos pelos lagos cristalinos, caminhadas na neve e até mesmo esqui foram algumas das atividades que o casal desfrutou. Além disso, eles pretendem seguir sem rumo definido, vivendo o presente e desfrutando da companhia um do outro.

Núbia Oliiver desfruta de dias especiais ao lado do advogado Francisco Silva em Bariloche, iniciando uma jornada romântica inesquecível

Em uma revelação surpreendente, Núbia Oliiver também compartilhou uma novidade relacionada ao seu passado na mídia. A empresária, que já foi capa de diversas revistas, incluindo ensaios sensuais, decidiu se desfazer do seu acervo pessoal. Com um quarto inteiro dedicado às suas revistas, Núbia decidiu que era hora de liberar espaço em sua vida, colocando seu acervo à venda na internet.

“Sou uma pessoa muito cuidadosa. Já no contrato que eu fazia com as revistas eu pedia 200 ou 300 exemplares, que seria a minha cota, para guardar. A gente nunca pensou que as revistas iam acabar. Eu tenho um quarto só de revistas e como isso está me ocupando muito espaço, eu e o Lucas, do Clube da Vip, resolvemos desfazer desse acervo”, contou.

Com uma aura de felicidade e cumplicidade, Núbia e Francisco mostram ao mundo que o amor pode ser vivido em sua plenitude, independentemente da idade ou das experiências passadas. A viagem romântica em Bariloche se torna um exemplo de como é possível investir no relacionamento e criar memórias inesquecíveis.