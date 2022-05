Núbia Óliiver leva calote de ex-amigo e entra na Justiça

Núbia explicou como tudo aconteceu e deixou um alerta para as pessoas evitarem misturar amizade com negócios.

Desde 2016, Núbia Óliiver tenta resolver na Justiça o calote que recebeu de um ex-melhor amigo. A modelo e musa do OnlyFans deu uma alta quantia a um então amigo para ser investida, mas acabou descobrindo, ao precisar do dinheiro de volta, que ele havia perdido tudo. Desde então, ela vem tentando receber de volta, mas como não conseguiu amigavelmente, resolveu abrir um processo através do advogado Eugenio Palazzi.

A modelo e musa do OnlyFans deu uma alta quantia a um então amigo para ser investida, mas acabou descobrindo, ao precisar do dinheiro de volta, que ele havia perdido tudo (Foto: Fernanda Messas)

“A minha vida é feita de muitas perdas. Algumas eu aceito, porque a vida é assim. São coisas que acontecem sem muita explicação e que temos que seguir em frente. Mas algumas perdas não podemos aceitar! E, no caso dessa, irei até o fim. Levei um calote de um dos meus melhores amigos. Algum tempo atrás, ele me procurou querendo que eu fizesse algumas aplicações com o dinheiro que guardava. Ele trabalha com isso e, como nossa amizade era antiga e eu conhecia a família dele, resolvi topar”, disse a modelo.

Núbia explicou como tudo aconteceu e deixou um alerta para as pessoas evitarem misturar amizade com negócios (Foto: Fernanda Messas)

“Assinei um contrato e ele me deu cheques dele. Achei assim que estava garantida. Aí resolvi pedir a quantia. Para minha surpresa, ele não tinha mais! Tentei descontar o cheque que ele deu e estava sustado. As explicações e desculpas dele eram inúmeras. Desde então, resolvi usar minhas redes para que outras pessoas nunca misturem amizade com dinheiro. Isso sempre acaba mal. Eu acredito na Justiça e que em breve vou ter meu dinheiro de volta!”, falou a musa do OnlyFans.