Nubia Oliiver faz reflexão sobre autoaceitação da idade: ‘É tudo muito intenso e saboroso’

Nubia Oliiver mostra diariamente em suas redes sociais que envelhecer não é sinônimo de “perder beleza”

Nubia Oliiver mostra diariamente em suas redes sociais que envelhecer não é sinônimo de “perder beleza”. As questões ligadas à autoaceitação da idade e autoestima, sem se deixar levar pela pressão da sociedade a respeito do que é considerado padrão tem sido uma das bandeiras levantadas pela musa do Only Fans.



Nubia Oliiver mostra diariamente em suas redes sociais que envelhecer não é sinônimo de “perder beleza”

“É incrível ter a idade que tenho. Sempre dizia que era louca para entrar no ciclo dos 40 pois sempre em tudo que lia e ouvia tudo era mais intenso e queria viver isso. Agora posso assinar embaixo que é tudo muito intenso e saboroso. O viver intensamente dia a dia não é apenas uma frase de efeito copiada por aí, e sim um fato cotidiano! Cobrança existe, mas de pessoas que não aceitam que todos nós artistas, que trabalham com beleza e sensualidade também envelhecem. Essa parte não me afeta mais”, disse Nubia Oliiver.