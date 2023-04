Nubank quebra recorde mundial com NuBolão durante a Copa do Mundo da FIFA 2022

A empresa desenvolveu um bolão para a Copa do Mundo dentro do seu app e registrou ao total mais de 8 milhões de jogadores durante toda a competição; iniciativa foi pioneira em apps de finanças

O Nubank, empresa brasileira de serviços financeiros, conquistou um feito histórico durante a Copa do Mundo da FIFA 2022: o título do Guinness World Records na categoria “Maior número de pessoas jogando um Bolão dentro de um mês”, com o NuBolão. Foram exatamente 7.363.889 clientes participando durante 11/11/2022 e 10/12/2022.

Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank

O NuBolão foi a primeira ferramenta de interação social dentro do aplicativo do Nubank, desenvolvido para que os clientes da empresa criassem grupos e dessem palpites dos jogos do mundial de forma simples, divertida e gratuita — concorrendo a prêmios que somaram mais de R$ 300 mil. Foram 8.275.362 de pessoas participando e opinando no NuBolão, cerca de 298 milhões de previsões de resultados para cada um dos 64 jogos disputados durante a competição, com uma média de 36 jogos palpitados por pessoa, e 728 mil grupos criados.

“O Nubank já faz parte da vida financeira de dezenas de milhões de clientes no Brasil, e quando decidimos ser um Apoiador Regional Oficial da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™️, nos desafiamos a ir além e promover momentos incríveis para todos. O NuBolão surgiu depois de ouvirmos dos nossos clientes que normalmente a experiência de bolão disponível no mercado era pouco tecnológica, e decidimos investir na ferramenta para elevar a vivência do campeonato e melhorar esse ritual tão bacana da nossa cultura”, comenta Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank.

Nubank conquista recorde do Guinness com NuBolão

Com o recorde, o Nubank consolidou-se como uma das empresas mais inovadoras e conectadas com seus clientes, oferecendo soluções que vão além do básico, sempre com foco na experiência do usuário. O NuBolão mostrou que é possível aliar tecnologia e diversão em uma única plataforma, proporcionando momentos únicos e inesquecíveis para seus usuários.