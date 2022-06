Novos embaixadores da Condor geram conteúdos para mídias sociais sobre higiene bucal

Hamilton Júnior e Amanda Beckhauser abraçam a causa em prol da escovação no Brasil e tornam-se consultores para novos produtos e campanhas

A Condor acaba de anunciar os novos embaixadores da marca para a categoria de higiene bucal. Líder nacional em diversos outros segmentos também, como Beleza, Limpeza e Pintura, a empresa convida o ortodontista Hamilton Júnior e a odontopediatra Amanda Beckhauser, que passam a contribuir com conhecimento específico em prol da escovação infantil e adulta no Brasil, assim como tornam-se consultores da marca para o desenvolvimento de novos produtos do segmento.

“O papel dos embaixadores é fundamental para desenvolvermos a cultura do consumo consciente, desde a escolha do produto ideal para cada perfil, passando pela forma como esse item é produzido até, finalmente, agregar conhecimento sobre a utilização desse produto”, afirma o gerente de Marketing da linha de Higiene Bucal da Condor, Gerson Grohskopf.

Foto: Embaixador Hamilton Júnior

E completa: “Hamilton e Amanda simbolizam o que a Condor traz como filosofia há 93 anos, que é garantir a saúde da família toda com produtos de alta qualidade e consumo consciente”.

Nascido no Rio de Janeiro e formado em odontologia em 2014 pela Faculdade São José, Hamilton dos Santos Silva Júnior tem especialização em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares e MBA em Gestão em Saúde e Administração Hospitalar. Desde 2017, dedica-se boa parte do seu trabalho e estudo em medidas de prevenção odontológica a fim de evitar agravos à saúde bucal e, consequentemente, à saúde pública.

Hamilton atua nas redes sociais desde 2018, focado em conteúdos bem-humorados com dicas de higiene bucal, prevenção odontológica, ortodontia, entre outras áreas, tanto para dentistas quanto para o público em geral. O ortodontista vai gerar conteúdos especiais em parceria com a Condor em seus perfis do Instagram, Tik Tok e Kwai os quais, juntos, somam mais de 600 mil seguidores.

“A saúde bucal é uma questão de saúde pública. Precisamos educar a sociedade brasileira a mudar a relação dela com os hábitos de higiene bucal. Por isso, ter uma marca como a Condor, que genuinamente se importa com esta problemática e quer levar conhecimento às famílias, é extremamente importante para a odontologia. Fico feliz em estar fazendo parte deste projeto e alcançar ainda mais pessoas com os ensinamentos de prevenção odontológica”, destaca Hamilton.

Foto: Embaixadora Amanda Beckhauser

Já Amanda Beckhauser Hilario, natural de Santa Catarina e graduada em Odontologia em 2020 pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), é especializada em Odontopediatria pela União Brasileira de Faculdades (UNIBF). Em 2016, fundou o projeto “Doe Sorrisos”, que tem o intuito de arrecadar kits de higiene oral para adultos e crianças que se encontram em vulnerabilidade social.

Amanda atua nas redes sociais desde 2019 e seus conteúdos são focados em dicas de prevenção bucal, odontopediatria e dia a dia clínico. O canal também é um meio de arrecadação para o projeto “Doe Sorrisos”. A odontopediatra vai gerar conteúdos especiais com a Condor no seu perfil do Instagram, atualmente com mais de 3k seguidores.

“O ensino de uma correta higienização bucal na infância é extremamente importante na formação do indivíduo. A saúde bucal é muito mais do que estética, envolve questões psicológicas importantes, como autoconhecimento e afeto”, ressalta Amanda.

A companhia fundada em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, está presente em mais de 100 mil pontos de vendas do Brasil e exporta para mais de 30 países. Com seu propósito de “Fazer Melhor a Cada Dia”, a Condor lidera o mercado de escovas dentais infantis e para limpeza geral, pentes e escovas para cabelos e pincéis artísticos.

Nestes 92 anos de história, a empresa se tornou uma das marcas mais presentes nos lares brasileiros, e em suas duas unidades fabris, que somam 53 mil metros quadrados de área construída, produz mais de 1 mil produtos. A companhia também adquiriu em 2020 a Perfect Pro, fornecedora de acessórios de limpeza profissional e corporativa, e, em 2021, criou a Limpaki, uma nova marca de acessórios de limpeza doméstica focada no varejo.

Já na esfera social, a Condor atua em diversas frentes, e, por meio de seu trabalho em comunidades carentes, recebeu o selo Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq.