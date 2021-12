Novo streaming gratuito chega ao Brasil com documentários imperdíveis

Depois do sucesso da primeira edição em novembro, o Baile da Doutora, comandado por Deolane tem sua segunda edição marcada para este sábado

Para os fãs de plataformas de vídeo, a novidade é boa. Chega ao Brasil um novo serviço de streaming, o WaterBear, que possui um catálogo gratuito recheado de produções originais sobre sustentabilidade, biodiversidade, ação climática e moda sustentável.

WaterBear é a primeira plataforma digital e de vídeos interativa e gratuita dedicada a apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU



A plataforma criada por Ellen Windemuth, produtora executiva de Professor Polvo, documentário vencedor do Oscar 2021, tem o objetivo de apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Por meio de conteúdos incríveis, como documentários e séries, o WaterBear busca abrir caminho para a conscientização e ação coletiva.

Documentário produzido em parceria com Natura &Co sobre a conservação da Ucuuba, Tree of Plenty, é um dos filmes que integram catálogo da plataforma



“Estamos muito entusiasmados com a chegada da WaterBear ao Brasil, que passa a ampliar ainda mais a nossa missão de gerar impacto global por meio de histórias. Estamos ansiosos para seguir curando e produzindo documentários que se relacionam com as questões mais urgentes no Brasil e no mundo, empoderando as pessoas com soluções e ferramentas para fazer a diferença”, diz Ellen Windemuth, CEO e fundadora da WaterBear.

Para Marcelo Behar, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos de Natura &Co, a parceria com a WaterBear representa mais uma oportunidade para transformar as metas de sustentabilidade do grupo em realidade e estimular as pessoas a agir



O streaming foi lançado em 2020 e já produziu mais de 30 filmes, além de ter feito a curadoria de mais de 1000 documentários premiados, que já estão disponibilizados em 194 países. Um dos comentários de sucesso é o ‘Tree of Plenty’, realizado em parceria com Natura &Co sobre a Ucuuba, árvore amazônica ameaçada de extinção que se transformou em símbolo de abundância e fonte de geração de renda para as comunidades locais.

Acesse o site e se inscreva gratuitamente.