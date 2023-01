Novo single do Rapper Sandrin estará disponível em 3 de fevereiro em todas as plataformas de streaming

‘Alucina’ tem referência norte-americana e comporá o novo álbum do artista, previsto ainda para este ano

O Rapper Sandrin lança dia 3 de fevereiro de 2023 seu primeiro single do ano, a música ‘Alucina’, gravada em dezembro de 2022, com referência norte Americana, mas com todo o calor latino e a proposta de agitar o verão nos litorais de todo Brasil.

A distribuição ficou por conta da produtora ‘Feliz Produções’, um selo da gravadora Warner Music Brasil.

O Cantor Sandrin é uma das apostas do ano do empresário e produtor Wagner Viana, como uma das revelações musicais para o ano de 2023.

Um novo álbum está previsto para este ano, com 8 faixas do melhor do Rap, Trap e Rnb. Serão músicas autorais de Sandrin além de uma Live SESSION com músicas exclusivas.

Sandrin em entrevista anunciou que este será um ano de muitas mudanças e acredita que 2023 será repleto de muitas novidades artísticas e musicais. O rapper diz estar muito empolgado para trazer as novidades para seu público, e uma delas é seu novo show com uma banda.