Novo single da dupla Luiz Henrique e Léo homenageia clássicos do sertanejo

A dupla Luiz Henrique e Léo lança, no próximo dia 21 de abril, a música “Qual Moda Que Não Lembra Ninguém”, última faixa do audiovisual “Ao Vivo em Goiânia”, gravado ano passado. O single é uma homenagem da dupla aos grandes clássicos sertanejos, como “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “Pensa em Mim” e outros sucessos.

“Qual Moda Que Não Lembra Ninguém” é uma composição de Gustavo Martins Felisbino, Edson Garcia, De Angelo, Nicolas Damasceno e Felipe Marins e traz, segundo Luiz Henrique, “esse papo irreverente citando canções emblemáticas da nossa música sertaneja, com aquela sofrência que não pode faltar mas de forma leve, um golaço que vale a pena conferir”.

Léo destaca que “vai ser um dos destaques do disco, tanto em questão de melodia quanto em papo. Refrão marcante e sacada muito boa dos compositores ao citarem várias músicas do sertanejo sem perder o contexto”.

A faixa encerra o audiovisual “Ao Vivo em Goiânia”, que já passa de 15 milhões de plays nas plataformas digitais, caminhando para o primeiro Disco de Ouro, que é concedido ao contabilizar 20 milhões. O projeto conta com participações de Henrique e Diego, Netto e Henrique e Paulo Pires. No total são 10 faixas, sendo nove inéditas e uma regravação – a do hit “Anticorpos”, lançado em 2021. A direção-geral ficou por conta de Rafael Vanucci. A produção musical é de Dudu Oliveira e a direção de vídeo de Will Santos (Terra Produções).