Novo repórter da CNN, Pedro Nogueira, trocou a embaixada britânica pelo canal de notícias

Pedro Nogueira começa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, a nova etapa profissional na capital federal

O jornalista Pedro Nogueira é o mais recente contratado pela CNN Brasil para reforçar o time de repórteres de Brasília. Com graduação e mestrado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele trabalhou desde 2018 como Gerente de Comunicação e Diplomacia Pública da embaixada do Reino Unido no Brasil.

CNN Brasil tem novo repórter em Brasília

Nos últimos 3 anos e meio foi assessor do embaixador britânico, liderou projetos de comunicação e desenvolveu estratégias de engajamento político, digitais e de direitos humanos e diversidade.

Pedro Nogueira começa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, a nova etapa profissional na capital federal. Segundo postou nas redes sociais, “será uma aventura totalmente alucinante”.