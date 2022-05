Novo programa de Mari Palma na CNN Brasil estreia primeiro no Youtube

Outro diferencial do projeto é que ele já nasce totalmente digital e integrado a todas as plataformas e redes da CNN Brasil e terá conteúdos exclusivos

Primeiro no Youtube, às 20h, e depois, às 23h30, pela televisão. Com essa nova lógica de distribuição, na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, estreia o “PopVerso CNN”, o novo programa da jornalista Mari Palma na CNN Brasil. O projeto que nasce sob o selo CNN Brasil Soft terá dois pilares: uma cobertura mais intensa do mundo da cultura pop e uma outra abordagem das notícias do dia a dia, um outro universo da informação.



“É um programa que vai trazer um olhar diferente para o que está rolando no dia a dia, com uma linguagem autêntica e com a relevância e credibilidade de sempre. Vai também abrir espaço para notícias de um universo que eu amo, que é o do entretenimento, além de mergulhar no mundo digital”, descreve a apresentadora.



Mari Palma promete dar uma atenção especial à indústria do entretenimento, que não para de crescer e, em 2021, faturou US$ 2,31 trilhões no mundo. A jornalista e influencer apaixonada pelo universo pop promete associar, de forma leve e criativa, o noticiário do dia às tendências do mundo das artes e conectar os acontecimentos a pautas de comportamento e discussões nas redes sociais. Temas factuais relevantes que não conquistam espaço no hard news terão destaque no “PopVerso CNN”. “Quero que seja um respiro e um espaço de muita troca e conversa sobre assuntos leves e às vezes pesados, com convidados e também com o público, que eu convido a fazer parte do programa. A ideia é construir juntos esse trabalho que, desde o começo, vem sendo feito com muito carinho e cuidado”, afirma Mari.



Outro diferencial do projeto é que ele já nasce totalmente digital e integrado a todas as plataformas e redes da CNN Brasil e terá conteúdos exclusivos, quadros interativos com a opinião do público e threads explicativos sobre curiosidades. Também serão produzidos vídeos com a cobertura dos bastidores da atração para postagens no TikTok, Instagram e exibição em lives.



Aos 32 anos de idade e 13 de carreira, a jornalista Mari Palma foi um dos primeiros talentos contratados pela CNN Brasil, em 2020. Com seu jeito descontraído, ela se destaca pela linguagem e figurino informais para falar de temas variados, de política a entretenimento. Atualmente, apresenta o “Em Alta CNN”, ao lado de Phelipe Siani, programa semanal com notícias e dicas sobre filmes e séries. Com grande experiência no mundo digital, a âncora já conquistou cerca de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, onde atua como influenciadora de cultura pop.



