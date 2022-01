Novo programa de fidelidade do Cinemark tem descontos e benefícios exclusivos em Brasília

Por enquanto, a assinatura está disponível apenas para clientes do Distrito Federal

Os amantes do cinema não poderiam estar mais felizes com a retomada de todos os cinemas do país, além dos vários lançamentos tão aguardados, como ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ e ‘Matrix’. Para gerar ainda mais alegria, o Cinemark acaba de lançar um novo programa de fidelidade para os clientes de Brasília-DF.

Os shoppings participantes do Cinemark Club em Brasília-DF são: Shopping Pier 21, Shopping Iguatemi Brasília e Shopping Taguatinga

A partir desta quinta-feira, 6, os amantes do cinema podem participar do Cinemark Club, que é uma assinatura mensal de R$39,90, ou R$29,90 para os primeiros 10 mil assinantes. Entre as vantagens estão dois ingressos 2D por mês, até 20% de desconto em snacks selecionados, um combo com pipoca e refrigerante no mês do aniversário do cliente, brindes exclusivos, junção de pontos e muito mais.

O novo programa permite a troca de pontos por produtos – dois pontos a cada R$1 real em compras

“O Cinemark Club foi pensando para o nosso cliente mais frequente, que está sempre antenado nas novidades da Rede e nos lançamentos. Com o programa, os apaixonados por cinema terão uma série de vantagens e descontos exclusivos para tornar a experiência de ir ao cinema ainda mais especial. Apenas com a mensalidade, por exemplo, o assinante já tem dois ingressos por mês”, conta Daniel Campos, Diretor de Marketing da Rede.



O programa é feito realmente para os verdadeiros fãs de cinema, pois a cada R$1 gasto em compras na bomboniere ou bilheterias do cinema, o cliente arrecada dois pontos que podem ser trocados posteriormente em produtos. Atualmente, o programa já está disponível em Belo Horizonte-MG e foi lançado em 2022 para os clientes do Distrito Federal.

Serviço Cinemark Club:

Adesão: APP Cinemark

Investimento: R$39,90 por mês – R$29,90 para os primeiros 10.000 clientes

Complexos participantes: Shopping Pier 21, Shopping Iguatemi Brasília e Shopping Taguatinga