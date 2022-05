Novo programa da CNN Brasil será apresentado por Abilio Diniz

O programa “Olhares Brasileiros” será exibido aos domingos (21h), com reapresentação aos sábados (14h)

Estreia dia 22 de maio a mais nova produção da CNN Brasil na linha Soft, com apresentação do empresário Abilio Diniz. O programa “Olhares Brasileiros” será exibido aos domingos (21h), com reapresentação aos sábados (14h). Abilio Diniz receberá personalidades brasileiras dos mais diversos setores, como educação, negócios, empreendedorismo e cultura, para trocas e conversas sobre caminhos possíveis para o desenvolvimento do Brasil.

Sobre a CNN Brasil

A CNN Brasil começou a operar em 15 de março de 2020, produzindo conteúdos multiplataformas, com notícias transmitidas na TV, rádio, site, aplicativo e YouTube e, ainda, em perfis nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, pushes, notificações, newsletters e podcasts.

A emissora já conquistou 21 prêmios e, em seu elenco, figuram alguns dos jornalistas mais reconhecidos e com maior credibilidade junto ao público nacional, além de novos talentos do telejornalismo.