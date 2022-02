Novo presidente da SBACV luta por cobertura de mais especialidades em hospitais públicos

O médico, Dr. Julio Cesar Peclat, está com vários projetos para fortalecer a entidade

Em meio a uma pandemia que tem gerado grandes dificuldades para os hospitais brasileiros, Julio Cesar Peclat assume a Presidência da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). Em entrevista, ele contou sobre os projetos que tem em mente para entidade e os impactos da falta de especialidades nos hospitais públicos para a saúde dos brasileiros.



O médico também é professor de pós-graduação em Cirurgia Vascular e possui áreas de atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular



A área da angiologia e da cirurgia vascular podem ajudar em vários casos de doenças, como as arteriais, as varizes, trombose, aneurismas, diabetes. Mesmo sendo tão importante, muitos brasileiros acabam não tendo acesso a essas especialidades em hospitais públicos, o que causa o agravamento dessas doenças.

Dr. Julio já lançou quatro livros importantes para medicina brasileira



Um dos objetivos de Dr. Julio Cesar, juntamente com a SBACV, é ampliar o atendimento especializado no serviço público de saúde. “Nós temos o cenário do diabético que faz a prevenção, com acesso à medicação e ao cirurgião vascular precocemente, e que não evolui com a úlcera plantar. Por outro lado, temos o diabético que depende exclusivamente do atendimento público. Esse paciente já vai chegar na emergência em condições muito piores. Nós temos, infelizmente, a legião dos amputados em nosso país, por falta de acesso à recursos desde o início da doença, com a falta do diagnóstico precoce e bom acompanhamento do tratamento”, explicou o médico.

Julio Cesar Peclat assume a Presidência da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV)



Para essa nova gestão do SBACV, Dr, Julio Cesar afirmou que os políticos podem se preparar, pois a equipe da entidade vai ficar em cima nos próximos dois anos querendo que as mudanças necessárias aconteçam. “Vamos fazer a nossa parte, dar números e argumentos. Seremos insistentes nessa busca”, concluiu.