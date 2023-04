Novo método promete reduzir gordura localizada em até 40% em 48 horas

Especialista explica como funciona

Um método exclusivo patenteado pela Dra. Poliane Cardoso, proprietária do Instituto Poliane Cardoso, promete reduzir a gordura localizada em até 40% em apenas 48 horas. A especialista em dermatologia estética desenvolveu um tratamento que combina diversas terapias para tratar a gordura localizada em regiões corporais como abdômen inferior e superior, cintura, culote, flancos e parte interna da coxa, com base na técnica de Criolipólise.

Dra. Poliane Cardoso, proprietária do Instituto Poliane Cardoso

Ao contrário da lipoaspiração, o método da Dra. Poliane Cardoso é indolor e não necessita de anestesias, cortes ou centro emergenciais. “O método selado europeu é um tratamento exclusivo, com base na literatura científica, que apresenta resultados aparentes em 48 horas e elimina a mesma gordura incapaz de ser combatida com dieta e exercícios físicos”, explica a especialista.

O tratamento é personalizado e dura 30 dias, com duas sessões semanais. Segundo a Dra. Poliane Cardoso, o cliente faz todo o procedimento no primeiro dia e as sessões seguintes são continuidades do MÉTODO SELADO EUROPEU®️. “O tratamento tem resultados incríveis e é indicado para pessoas que desejam reduzir a gordura localizada de forma eficaz”, finaliza a especialista.

O método da Dra. Poliane Cardoso é indolor e não necessita de anestesias, cortes ou centro emergenciais

Poliane Cardoso é fisioterapeuta há mais de 16 anos, especialista em Dermatofuncional, Saúde Integrativa e Ortomolecular. Também é MBA em Administração com ênfase em Gestão de Pessoas. Além disso, sua principal especialização é em Ozonioterapia, Emagrecimento e Doenças auto imunes.

Fundou a Primeira Rede de Ozonioterapia na Estética, o que a tornou conhecida como Embaixadora do Ozônio na Estética no Brasil. É uma das mais conceituadas neste ramo. Empresária, palestrante e professora e escritora, Dra. Poliane traz em seu currículo, um histórico de mais de 31 mil vidas transformadas através dos seus ensinamentos e da ozonioterapia.