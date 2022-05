Novo dia e mesmo horário: não perca hoje o programa “Sensacional” com Daniela Albuquerque

A atriz, empresária e apresentadora comanda a famosa atração que agora será exibido nas terças-feiras às 22h30

Daniela Albuquerque, uma das apresentadoras mais promissoras da televisão e internet, já passou por atrações tradicionais na Redetv! como “Dr Hollywood” , “Manhã Maior” e “Sob Medida”. Desde 2015, a apresentadora e atriz comanda o programa de variedades“Sensacional”, onde demonstrou toda a sua desenvoltura e alcançou maior reconhecimento.



A atração é leve, divertida e pode ser vista por toda a família. Daniela se sente à vontade no palco e já protagonizou momentos únicos nesses sete anos a frente do programa. Para conferir tudo o que rola no “Sensacional”, o espectador precisa ficar ligado no seu novo dia de exibição: toda terça-feira no mesmo horário,às 22h30.

O programa ‘Sensacional’ chega às terças-feiras e consolida Daniela como excelente apresentadora



Além do que se vê

Daniela Albuquerque faz jus ao dito popular “muito mais que um rostinho bonito”. De origem humilde, Dani trabalha desde os 13 anos de idade e saiu de casa cedo em busca de um futuro melhor para a família. Graduada em jornalismo, Daniela não parou por aí e investiu também na sua carreira de atriz. Formada em teatro pela escola Célia Helena, Dani já participou de diversas peças, entre elas: “Nossa vida em família” e a famosa “E se… os saltimbancos in concert”.



Embora seja figura carimbada da Redetv!, Daniela já fez participações como apresentadora em outras emissoras como o SBT. Em 2015, Dani comandou boa parte da programação do Teleton, e arrancou elogios por lá.

Atriz Daniela Albuquerque durante as gravações do seu primeiro filme ”Barão Hirsch – o judeu de quatro irmãos”



A mãe de Alice e Antonella também é empresária, já assinou collabs com o Dr Hollywood e já teve até sua própria linha de banho pela Ares Perfumes e Cosméticos. Atualmente, Dani investe no universo têxtil e lançou uma collab com a marca Renata Monteiro Jeans. O diferencial é a tecnologia de ponta utilizada para valorizar ainda mais o corpo da mulher.

Outra faceta: Daniela Albuquerque mostra sua coleção com jeans de ponta



Das telinhas para as telonas

E não é só nas telinhas e teatro que Daniela Albuquerque dá um show. A atriz também poderá ser vista nos cinemas em breve. Batizada como “Sophia Loren brasileira”, Dani vai atuar no filme “Barão Hirsch- O judeu de quatro irmãos”. No longa dirigido por Osnei de Lima, a atriz vai interpretar a judia Sara. As gravações foram feitas no interior do Rio Grande do Sul. Dani recebeu muitos elogios pelo seu desempenho na estreia na sétima arte e já está confirmada em nova produção, dessa vez, as gravações serão no Egito.