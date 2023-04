Novidade saborizada da Devassa, Tropicaê é a cerveja que une a tropicalidade brasileira com o regionalismo nordestino

Empresa lança uma nova linha de cerveja saborizada no Nordeste do Brasil, com sabores de limão e maracujá. Produzida com ingredientes 100% naturais, a Tropicaê tem o mesmo teor alcoólico da Devassa regular e está sendo distribuída em latas de 350ml para os principais pontos de venda

A DEVASSA, marca brasileira de cerveja puro malte, acaba de lançar no Nordeste do país a sua nova linha de cervejas saborizadas: a DEVASSA TROPICAÊ. A novidade é produzida com maltes 100% naturais e sucos de frutas, trazendo um sabor único e refrescante para o público.

Com a chegada da DEVASSA TROPICAÊ, a marca aposta na tendência global de cervejas saborizadas, que já é sucesso em mais de 42 países do Grupo Heineken Global. De acordo com Ilana Lencastre, gerente de marketing da cerveja Devassa, o segmento de cervejas saborizadas representa de 10% a 20% do volume da marca mãe, e cresce dez vezes mais do que a cerveja regular globalmente.

Para a campanha de lançamento, a marca preparou diversas iniciativas, como mídia na TV, digital, influenciadores e OOH. O objetivo é contar a história da DEVASSA TROPICAÊ de forma direta ao consumidor e atrair um público mais jovem para a marca.

A linha DEVASSA TROPICAÊ já está sendo comercializada em latas de 350ml nos sabores limão e maracujá, e apresenta o mesmo teor alcoólico da DEVASSA regular: 4%. O produto está sendo distribuído para os principais pontos de venda da região Nordeste, onde fica a produção em Alagoinhas, na Bahia.

A novidade da DEVASSA foi anunciada no dia 6 de abril, após uma campanha divertida com influenciadores baianos que lançaram a primeira fruta com sabor de cerveja, via inteligência artificial. Agora, os consumidores podem experimentar a DEVASSA TROPICAÊ e aproveitar o melhor do sabor brasileiro em uma cerveja única e diferenciada.