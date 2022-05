Novidade na Jovem Pan! Zeca Vianna assume como vice-presidente e promete mais visibilidade aos anunciantes

O executivo já trabalhou em marcas como Cielo, Mercado Pago e Unibanco

A Jovem Pan anunciou recentemente sua mais recente contratação de peso: o novo vice-presidente José Carlos Vianna, conhecido como Zeca, irá comandar as áreas de Negócios para Rádios, TV e Digital, assim como de Marketing, Planejamento e Operações da empresa.

A rádio almeja dar ainda mais visibilidade aos anunciantes sobre os resultados e destaques da Jovem Pan em múltiplos canais, como TV, rádio, portal, online, Youtube, redes sociais e streaming.

“Estou muito animado com a chegada ao grupo Jovem Pan e certo de que teremos uma nova fase de crescimento exponencial com a adoção de novas metodologias e processos”, diz Vianna.

O novo vice-presidente José Carlos Vianna, conhecido como Zeca, irá comandar as áreas de Negócios para Rádios, TV e Digital, assim como de Marketing, Planejamento e Operações da empresa.

O executivo tem experiência na área financeira e especialização em marketing. É formado em economia, pós-graduado pelo Ibmec em gestão de negócios, tem MBA pela Fundação Dom Cabral e especialização em marketing e liderança pela Kellogg School of Management (EUA). Ao longo de sua carreira, trabalhou em importantes empresas como Cielo, Mercado Pago, Porto Seguro, Banco ABC e Unibanco.

A chegada do novo vice-presidente coincide com um momento de ótimos resultados e de importantes conquistas. A rádio tem batido constantemente vários recordes em audiência e se consolidando como o principal veículo multiplataforma do Brasil com jornalismo de qualidade, opinião e entretenimento. Tanto o “Pânico” quanto o “Os Pingos nos Is”, disponibilizados também no Panflix, serviço de streaming da Jovem Pan, continuam sendo líderes de audiência, com mais de 72 milhões e 83 milhões de visualizações, respectivamente.

O fato de os dois principais programas representarem pilares opostos (humor e hard news) é a prova de como a Jovem Pan compreende e oferece opções com excelência de qualidade, entregando entretenimento ao mesmo tempo em que veicula as principais notícias do dia, com um time especialistas renomados.

A marca disponibiliza mais de 42 canais online e serviço de streaming (via App Panflix), com ointuito de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, com análise crítica e diferentes opiniões e pontos de vista

“Com a chegada do Zeca, vamos criar novos produtos para as agências de publicidade e anunciantes estarem em destaque junto a milhões de brasileiros que são impactados com a nossa programação todos os dias”, diz Roberto Araujo, CEO da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Araujo, a rádio segue com seu propósito de oferecer ao público uma experiência 360° de informação, com diferentes vertentes, ângulos e pontos de vista. A Jovem Pan é um dos maiores grupos de mídia do Brasil. Fundada em 1942, é a maior na área de radiodifusão da América Latina, além de ser a primeira rádio do Brasil que virou TV. Hoje, destaca-se por ser multiplataforma e por ter uma programação diversa que bate recordes de audiência com sua programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes.

O executivo tem experiência na área financeira e especialização em marketing

A marca disponibiliza mais de 42 canais online e serviço de streaming (via App Panflix), com ointuito de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, com análise crítica e diferentes opiniões e pontos de vista. A Jovem Pan é o maior canal de notícias do YouTube e líder absoluta de audiência qualificada, com a Rádio Jovem Pan, quatro emissoras próprias e 110 afiliadas, sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM.

Além disso, a empresa veicula mais de 150 vídeos novos diariamente e 20 mil horas de programação original por ano, exibidas em mais de 42 canais online via YouTube.