Nova temporada do “Panela Quente” estreia em 22 de maio no GNT 

Receitas improvisadas, bom humor e muita interatividade estão de volta às telas do GNT e no Globoplay, no plano premium. A partir de 22 de maio, Ana Clara comanda os novos episódios do “Panela Quente” que chega com novidades para divertir e entreter. Em 2025, o programa será exibido semanalmente e, a cada episódio, dois convidados precisam preparar uma receita, ao vivo, enquanto batem papo com a apresentadora. Todas às quintas, a partir das 21h45, a diversão estará garantida com a descontração dos convidados e a interatividade do público, que poderá participar pelas redes sociais com mensagens, vídeos e áudios.



“Panela Quente” será exibido no GNT ao vivo, às quintas, às 21h45, e estará disponível no Globoplay, para assinantes do plano premium. O programa tem direção de Gabriela Zambrone, direção artística de Angélica Campos, produção de Estúdios Globo, com produção executiva de Rodrigo Tapias, produção de Elaine Sá e roteiro de Claudia Thevenet.