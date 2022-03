Nova revelação pop nacional? Filha de Dennis DJ, Tília, fecha contrato com a Som Livre

Tília já tem até música lançada, a mais recente é “Convoca”

A música pop nacional está ganhando mais uma integrante. Tília é filha do cantor Dennis DJ, mas o sucesso que faz na internet sempre foi independente do pai. Ela já lançou algumas canções e clipes, mas agora dá o passo mais importante da carreira profissional na música com um contrato com a Som Livre.

Tília já alertou os fãs sobre novidades: “Faço parte de uma gravadora, tenho um escritório incrível, nossa agenda de show está bombando e to sentindo um cheirinho de primeiro álbum chegando”



Ao lado dos empresários, Dani Faria, Flávio Saturnino e Victor Oliveira, dos pais, Dennis e Kamilla Fialho, Tília esteve no escritório da gravadora na semana passada em uma reunião com Marcelo Soares, Diretor Geral da Som Livre. Na data em questão, o contrato foi assinado com sucesso e a expectativa para carreira da cantora é alta.

“Estou vivendo literalmente o meu sonho! Com 18 anos acabo de assinar o meu contrato com a Som Livre, agora faço parte desse time incrível”, escreveu a cantora nas redes sociais



“A primeira coisa que eu disse quando entrei na sala ‘estou vivendo o meu sonho’. Essa nova etapa na minha carreira e na minha vida está me dando um gás de animação pra fazer o impossível acontecer! Sempre quis fazer parte de uma gravadora e a Som Livre sempre foi uma inspiração… estar lá hoje com aquele time foi importantíssimo pra mim!”, disse Tília.

“Eu me segurei bastante para não chorar, as lágrimas quase saíram e eu evitei de olhar para a Tília porque realmente me emocionei muito. Sei o quanto isso é importante para a carreira de um artista e estou muito feliz dela estar assinando o primeiro grande contrato”, disse Dennis



A carreira da cantora começou durante a pandemia e já conquistou números impressionantes na web. “Ela tem um talento natural para ser um grande sucesso não só no Brasil mas também além das nossas fronteiras, e hoje estamos mais do que nunca preparados para fazer esse trabalho multinacional”, concluiu Marcelo Soares, Diretor Geral da Som Livre.