Nova fragrância de Eudora inspira três looks exclusivos que fecham o desfile de Marina Bitu durante o 57 SPFW

Pelo terceiro ano consecutivo, Eudora e SPFW firmam parceria, trazendo, nesta edição, a recém-lançada fragrância Diva Absoluta, para a passarela. Inspirada na forte tendência de agregar itens de beleza na composição do outfit, a marca, referência no mercado nacional, assinará três looks em parceria com a consagrada estilista Marina Bitu, trazendo looks exclusivos e o frasco – em tamanho real – como colar, em uma das produções. As peças, desfiladas na tarde do dia 11 de abril, foram inspiradas no design e nas notas da fragrância. E as novidades não param por aí! A sala de desfile também estará perfumada, transportando os convidados para uma experiência olfativa através do aroma sofisticado e floriental do lançamento.

A fragrância foi a principal inspiração para as três produções, que através do olhar criativo da Marina Bitu, ganharam formatos, silhuetas e materiais diferentes, todos feitos de maneira artesanal, mostrando o conceito por trás do desenvolvimento, que é mostrar a versatilidade e as muitas formas que mulheres poderosas e de atitude podem abraçar.

Diva Absoluta é uma celebração da feminilidade e do poder, refletido tanto em sua pirâmide olfativa quanto na conexão emocional que estabelece com o universo das flores. Sua fragrância, classificada como Floriental Frutal, abre com notas frescas e cítricas de bergamota, limão italiano e lichia, evocando uma sensação de vitalidade e sofisticação. No coração, a presença marcante da cereja negra e da rosa se entrelaça com o exótico frangipani e o envolvente benjoin, criando uma aura sedutora e envolvente, sendo um verdadeiro tributo a mulheres que se fazem notar em qualquer situação e não medem esforços para construir seu próprio império.

O primeiro look do desfile apresenta um elegante vestido roxo, feito de maxi miçangas transparentes em referência ao frasco da fragrância e à cereja negra – um de seus ingredientes -. Para demonstrar a força feminina, o segundo modelo trará o crepe plissado e ombros marcados, inspirado na alfaiataria clássica. Por fim, a criação que fecha o desfile é um vestido exuberante, construído, em sua maior parte, por flores de fuxico, evocando os aromas florais presentes na fragrância e a história do Cariri, região que inspirou o desfile e que é extremamente rica em aspectos culturais e naturais. Essa fusão entre o olfativo e o simbólico cria uma experiência única e envolvente, capturando a essência multifacetada da mulher contemporânea.

A estilista aprofunda sua conexão com a região e expressa o espírito de mulheres livres, inspirada na integração entre a natureza e a potência criadora feminina, tornando-se o centro desse encontro. “A parceria com a Eudora joga luz sobre as mulheres protagonistas, que são representadas por nós empreendedoras de negócios de moda e por toda a cadeia de produção, desde o time comercial até as costureiras. Então a causa de Eudora, de valorizar a autoestima dessas mulheres que descobrem o seu próprio poder e que conseguem alcançar tudo que desejam, se alinha muito com o nosso propósito também”, finaliza Bitu.

Além das peças apresentadas na passarela, as influenciadoras, Manu Xavier, Cris Paladino e Reis Rodrigues, assistem ao desfile na primeira fila e trazem uma cobertura completa da parceria e exibindo, minutos antes, os looks em suas redes sociais. “Revelar nossa produção fora do contexto tradicional do desfile não apenas reforça nosso compromisso com a inovação, mas também proporciona uma experiência única para os espectadores que não podem estar fisicamente presentes no evento. Essa estratégia não apenas consolida nossa presença marcante na maior semana de moda do Brasil, mas também reflete nossa visão integrada, conectando de forma estratégica os universos da maquiagem, moda e perfumaria. Ao destacarmos a identidade da mulher Diva Absoluta, estamos reforçando a escolha dos influenciadores, alinhando nossa marca com valores de sofisticação, autenticidade e poder”, explica a Jacqueline Gonzalez, gerente sênior de Relações Públicas e Redes Sociais de Eudora.

Outra novidade será a imersão olfativa proporcionada por Eudora na passarela, que trará Diva Absoluta nas modelos e também no ar da sala da de desfile.

Sobre a fragrância

Uma fragrância poderosa e sofisticada, que deixa rastro por onde passa: a distinta Cereja Negra é quem lidera e, combinada a florais femininos e nuances amadeiradas sofisticadas, garante explosão e impacto, trazendo uma composição marcante.

Um tributo a mulheres que se fazem notar em qualquer situação e não medem esforços para construir seu próprio império!

Histórias de mulheres protagonistas

A coleção conta com o apoio e trabalho manual de dois grupos de artesãs da região do Cariri: as Fuxiqueiras e a Fibrarte. São mulheres artesãs e alquimistas locais que manuseiam flores, plantas e especiarias em rituais de limpeza e cura e, agora, também para a moda.

Fuxiqueiras da Chapada

O grupo iniciou suas atividades em 2017 e hoje é composto por 13 mulheres de diferentes idades, todas moradoras do Crato, cidade ao sul do Ceará. A técnica fuxico, originária da África, consiste em costurar pequenos pedaços de tecido, geralmente usados, para criar roupas, acessórios e artigos de decoração.

O Fuxico transformou a vida dessas mulheres que viram o artesanato como perspectiva de

geração de renda, além de permitir que o grupo participe de eventos, seminários e outras atividades que permitem a troca de experiências e ideias.