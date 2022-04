Nova edição da Feijoada Carnavalesca do Windsor Barra reúne diversos famosos

No segundo carnaval do ano, o evento contou com apresentações da bateria de Vila Isabel, Cordão da Bola Preta e roda de samba

A segunda edição de 2022 da Feijoada Carnavalesca do hotel Windsor Barra, no Rio de Janeiro, reuniu vários famosos, 23. Não faltaram boa comida, diversão e alegria aos convidados que estiveram presentes na festa comandada pela bateria da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, além do Cordão da Bola Preta, roda de samba Alex Zona Sul, DJ e a presença da musa da Feijoada, Renata Santos.

Rafael Sardão e Karen Jília| Crédito: Robson Moreira e Leo Marinho Maju de Araújo | Crédito: Robson Moreira e Leo Marinho Maíra Charken | Crédito: Robson Moreira e Leo Marinho



Entre os famosos presentes, estavam o ator Roberto Birindelli, do elenco da novela ´Reis´, da Rede Record, a atriz e apresentadora Alinne Prado, as atrizes Cinara Leal, Maira Charken, Karen Julia, Aline Dias, Rafaela Sampaio e Bianka Fernandes, que está grávida do Miguel, o ator Rafael Sardão, o promoter Alan Victor, entre outros. Além deles, a modelo e influencer digital Maju de Araújo e o jornalista Ancelmo Gois também prestigiaram o evento.

Cinara Leal, Alinne Prado e Roberto Birindelli | Crédito: Robson Moreira e Leo Marinho



Um dos tradicionais pratos cariocas foi preparado com mais de dez tipos de carnes servidos separadamente, além de saladas, pratos quentes e variedade de sobremesas, que estiveram à disposição no buffet. E para quem não comia carne, o hotel da Rede Windsor preparou uma opção vegana.

Aline Dias | Crédito: Robson Moreira e Leo Marinho Alan Vuctor e Bianka Fernandes | Crédito: Robson Moreira e Leo Marinho Cinara Leal e Renata Santos | Crédito: Robson Moreira e Leo Marinho

Sobre a Rede Windsor Hoteis

Há 35 anos como referência no setor de turismo, a Rede Windsor possui 17 hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros independentes do país, tem 15 unidades no Rio de Janeiro – entre Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro –, além de duas unidades em Brasília.



A rede carioca conta ainda com o Centro de Convenções & Hotéis Windsor, o maior centro integrado de hotéis e eventos da capital fluminense, onde estão o Windsor Barra, Windsor Oceanico e o Windsor Tower, além do Centro de Convenções. O espaço tem 23 mil metros quadrados, 90 salões multiusos, a maior plenária comporta até 2.500 pessoas, com capacidade de atender a um público flutuante de até sete mil pessoas. Como reconhecimento por excelência em prestação de serviços de hospedagem, gastronomia e eventos, figura em premiações nacionais e internacionais.



Todas as unidades da Rede Windsor de Hotéis estão funcionando com rigoroso padrão de higienização, seguindo as orientações de uma consultoria técnica sanitária profissional. A empresa também tem investido em treinamentos e readequação dos seus serviços. Tudo isso para continuar oferecendo um atendimento de excelência e qualidade a todos os seus hóspedes.