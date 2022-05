Nova Diva do pop: Grag Queen dá o nome em turnê internacional

A artista multitalentosa embarca para shows nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido entre os meses maio, junho e julho

Três países, 17 apresentações e muita música boa! Grag Queen, revelação do pop brasileiro, embarca nesta terça-feira (10) rumo a sua primeira turnê internacional. Eleita “rainha do universo” no reality show internacional Queen Of The Universe, a cantora se apresenta nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá entre os meses de maio e julho. Com seu primeiro show agendado, dia 13, em Los Angeles, na California, e o último, dia 7 de julho em Seatle (WA), a turnê “What´s Up Lindas Tour” é a realização de um sonho para a artista.

Grag Queen virou notícia internacional ao vencer o reality show “Queen of The Universe”

“Sempre tive um sonho em poder viajar o mundo, conhecendo culturas, pessoas e apresentar a alegria do meu povo com muito Dirididaw”, declara.



Dona dos sucessos “Fim de tarde” – gravado em Los Angeles – e de “Party Everyday”, canção que já acumula mais de 1,2 milhão de acessos no YouTube e contabiliza em seu canal no Youtube mais de 100 mil inscritos, e no Spotify não para. É isso mesmo! A artista também marca presença no maior evento de cultura drag do mundo o “RuPaul’s Drag CON 2022”, dias 13 a 15 de maio. Ela foi chamada para participar de painéis importantes do evento e vai cantar no palco principal.

Primeiro show da turnê internacional de Grag será em Los Angeles



Talento da SB Music, aos 26 anos, Grag Queen conquistou nos Estados Unidos a primeira edição do Queen Of The Universe, reality show com produção executiva de ninguém menos do que RuPaul, superando 14 rainhas de 10 países e faturando US$ 250 mil na final do programa