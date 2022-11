Nova coleção Vivara traz joias inspiradas em personagens Disney

Mickey, Minnie e Princesas, são as novidades no portfólio da marca e traz toda magia do mundo encantado para o dia a dia dos consumidores

Life by Vivara, primeira marca de colecionáveis a ser comercializada no Brasil, lançou, no dia primeiro de novembro, coleções inspiradas no Mickey, Minnie e Princesas. Trazendo toda a magia do mundo encantado da Disney, os personagens que marcaram a infância retornam alinhados com as tendências atuais da moda.

As princesas Disney como inspiração

As novidades, que chegam para somar ao portfólio da marca, prometem encantar os consumidores que buscam joias elegantes inspiradas nos personagens.

Marina Kaufman, diretora de marketing da Vivara

Conheça as coleções:

Mickey e Minnie:

Atemporal e democrática, a coleção foi desenvolvida em prata 925 com banho de ródio e pedra incolor. Combinando com qualquer look, a novidade compõe um mix and match com outras joias do portfólio da marca.

Mickey e Minnie também inspira nova coleção

“O Mickey e Minnie são personagens icônicos que se mantiveram antenados no mundo da moda. A parceria de Life by Vivara com a Disney é um grande sucesso e nessa coleção embarcamos em um desafio: ressaltar a versatilidade desses dois personagens no mundo da joalheria, misturando tendências atuais com grandes ícones do passado”, conta Marina Kaufman, diretora de Marketing e sustentabilidade da marca.

Princesas:

Pingentes em formato de medalhas, trazendo um mood gypsy/boho e retrô são a nova tendência no universo da moda. Podendo ser usadas sozinhas ou em diversas composições, desde as minimalistas até as mais “carregadas”, misturando diversos colares, são uma ótima opção para o dia a dia.

“Para essa coleção, unimos algumas princesas da Disney com a trend das medalhas, possibilitando que os consumidores levem no peito o ícone da sua história favorita”, conta Marina Kaufman.