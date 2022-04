Nos EUA, Roberta Miranda palestra em Harvard e recebe homenagens de autoridades da região

A cantora dedica essa conquista aos fãs e brinca ao dizer: “A Majestade o Sabiá me trouxe até aqui!”

Roberta Miranda está de passagem nos EUA neste final de semana, de 08 a 10 de abril. A Rainha da Música Sertaneja vivencia por lá três momentos importantes em sua carreira e demonstra a relevância internacional que a música brasileira tem no mundo.

No dia 09 de abril, a artista vai compartilhar sua trajetória e experiência com um grande público de estudantes na Harvard Business School, que a convidou especialmente para apresentar o painel “Instigando a cultura popular” no Brazil Conference 2022, que vai abordar a importância da música na cultura brasileira.

A série de acontecimentos marcantes começa dia 08, na Harvard Business School, onde a artista foi especialmente convidada por alunos da instituição para compor o painel “Instigando a cultura popular”, que aborda a importância da música do Brasil.

O Brazil Conference 2022 está em sua oitava edição e tem como organizadores os acadêmicos de Harvard, MIT, BU e de outras renomadas escolas. Com o objetivo de debater amplamente sobre música e compartilhar ideias. O encontro acontece no Hyatt Regency Cambridge, em Boston, Massachusetts.

A compositora e intérprete dos grandes sucessos A Majestade o Sabiá e Sol da Minha Vida, além disso, recebe duas valiosas homenagens de autoridades políticas estadunidenses durante sua estadia no país, dada a um número restrito de personalidades até hoje.

Uma das homenagens é concedida à Roberta Miranda pelo governador de Massachusetts, enfatizando sua notável trajetória como cantora e pelas contribuições a toda comunidade brasileira.

A cantora diz estar muito emocionada com esse reconhecimento e que sempre procurou se dedicar não só ao seu público local, mas também de outras culturas falantes da língua portuguesa, como a cabo-verdense e a angolana.

Além disso, sua visita aos Estados Unidos ainda passa por Rhode Island, onde o governador da região entrega a chave da cidade e faz importante citação à artista, igualmente por ser uma cantora tão importante para seu país e por toda contribuição dada à música brasileira e a seus fãs.

A emoção de vivenciar esse momento tão importante para sua carreira, que já coleciona 35 anos de caminhada e muitos discos vendidos, e para a expressão musical do seu país, é traduzida pela artista como “inenarrável”.

A cantora dedica essa conquista a cada pessoa que acompanhou e acompanha o seu trabalho, e brinca ao dizer: “A Majestade o Sabiá me trouxe até aqui!”.

Se por aqui Roberta Miranda tem o título de Rainha consolidado, internacionalmente a artista prova ainda mais que sua voz tem potência e que a música sertaneja, representada pela mulher nordestina, tem amplo espaço no cenário musical do exterior.