Noite catarinense: Baxo agita as baladas cobrindo eventos e entrevistando celebridades da região

Um dos destinos mais procurados pelos famosos, Santa Catarina une belezas naturais a agitadas festas noturnas

Quem já foi à Santa Catarina, sabe: o estado é repleto de belezas naturais, tanto pela presença de uma longa costa e muitas ilhas, quanto pelas montanhas.

Mas a região, localizada no sul do país, não tem fama apenas pela paisagem exuberante, mas também pelas noites badaladas.

Foto: Baxo e Alok – instagram @blogdobaxo

Quem sabe bem disso é Bruno Moraes, conhecido como Baxo. Nascido em São Paulo, reside em Santa Catarina há cinco anos, tempo suficiente para dominar todos os eventos do estado e conhecer muita gente.

Morador de Balneário Camburiú e dono do canal “Blog do Baxo”, que cobre a noite catarinense, Bruno relaciona o sucesso da vida noturna com a mistura de praia e a vida urbana.

Foto: Baxo e GKAY – instagram @blogdobaxo

“A maioria das festas e baladas são de frente para a praia, então rola um clima de litoral com cidade, além de muitas pessoas bonitas”, comenta.

Destino de muitos famosos brasileiros, Balneário Camboriú, Itajaí (Praia Brava) e Floripa (Jurerê Internacional) estão entre os melhores destinos para quem busca curtir a noite.

Para Baxo, a noite catarinense também se destaca por não possuir brigas e confusões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Baxo e DJ Carol Seubert – instagram @blogdobaxo

“Já viajei para muitos lugares do Brasil e nunca vi nada absurdo na noite por aqui, as pessoas são bem educadas e tranquilas nesse quesito”, explica.

O paulista de 33 anos diz ser apaixonado por festas, eventos, shows e entretenimento em geral, fatores que levaram Moraes a cobrir eventos, para mostrar o que há de melhor na região.

Além de marcar presença em festas, baladas, eventos e lounges, Baxo também fala sobre celebridades e acontecimentos em seu podcast “Blog do Baxo”, onde recebe convidados.

Bruno finaliza contando um pouco sobre ele: “Tenho muitos defeitos, mas tenho humildade para reconhecer isso e, principalmente, para melhorar a cada dia. (…) Amo minha família, amigos, estou sempre disposto ajudar”.