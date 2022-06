No mês do orgulho LGBTQIA+, Vitória Strada e Marcella Rica dão entrevista exclusiva para a CASA VOGUE

As atrizes abriram as portas do seu apartamento em entrevista exclusiva para canal do YouTube da Casa Vogue

Duas personalidades diferentes podem coexistir no mesmo ambiente? O casal Marcella Rica e Vitória Strada é a prova que sim. Em entrevista exclusiva ao canal da CASA VOGUE, as atrizes contaram e mostraram detalhes da decoração do apartamento novo. Enquanto Marcella prefere um ambiente com estilo mais industrial e com a cor preta em destaque, Vitória queria um ambiente mais com a paz que ela não encontra fora de casa. “Eu queria uma decoração mais Caio Castro e ela uma decoração mais Rafa Kalliman”, brinca Marcela. Cheias de personalidade: com estilos totalmente diferentes, as atrizes encontraram harmonia na decoração O casal conta que a escolha do apartamento foi de primeira, mas precisaram ajustar toda a decoração. “Eu vi muitos apartamentos pela internet, mas visitar presencialmente, só visitamos esse. E percebemos que a decoração não estava a nossa cara. Vimos muito CASA VOGUE nesse tempo”, conta Marcela. “Muito mesmo!”, concorda Vitória. Diferenças que se complementam Muitos quadros com referências artísticas e à cultura pop deixam a composição com a identidade do casal Paredes com muitos quadros, todos cheios de referências à arte e a cultura pop, livros espalhados pela casa e uma televisão que mais parece um quadro também. Embora cada uma tenha seu estilo, durante o tour pelo apartamento, pode-se notar um ambiente com muita harmonia e ao mesmo tempo com muita personalidade. “As nossas diferenças nos complementam. Hoje eu olho pra cada canto da casa e vejo um pouco de nós duas. Não mudaria mais nada” afirma Vitória. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE