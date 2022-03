No dia mundial do sono NOVANOITE apresenta 6 dicas para ajudar o consumidor a dormir melhor

Estudo de NOVANOITE realizado pelo Instituto IPSOS revela que 8 em cada 10 brasileiros não dorme bem

O brasileiro dorme mal há muito tempo, mais de 44% dos participantes do estudo IPSOS, o sono do brasileiro, apresentam problemas para dormir há pelo menos 2 anos. A pandemia piorou o quadro de muitas pessoas — 6 em cada 10 respondentes do estudo.

Apesar de sofrer para dormir, a população brasileira não procura ajuda profissional na primeira oportunidade. A maioria dos respondentes procura na internet e/ou fala com pessoas próximas quando tem insônia e somente 34% deles conversaram com um médico. Quando questionados qual a primeira atitude eles tiveram ao começar a enfrentar problemas com o sono, 52% afirmou procurar ajuda online, em sites médicos, redes sociais e no Google.

NOVANOITE tripla ação e NOVANOITE melatonina, são produtos ideais para auxiliar os brasileiros que sofrem com insonia, para todos que buscam melhorar e principalmente para os 48% dos participantes da pesquisa que sofrem com o mal e estão dispostos a melhorar a qualidade de vida, NOVANOITE ensina como a higiene do sono pode auxiliar no processo.

Durma apenas o tempo necessário para se sentir descansado; Evite olhar constantemente as horas ao se deitar; Crie uma rotina de deitar e acordar todos os dias no mesmo horário; Evite nicotina, cafeína e álcool por 4 a 6 horas antes de ir para cama, e minimize seu uso diário; Evite o uso prolongado de TV, tablet, computadores ou celulares antes de dormir; Evite um ambiente ruidoso e com luz.

Evite o uso prolongado de TV, tablet, computadores ou celulares antes de dormir

