No combate à insegurança alimentar, Assaí doa mais de 2,5 mil toneladas de alimentos em 2022

A quantidade é suficiente para ajudar a compor mais de 5 milhões de pratos de comida

Cerca de 374 mil famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas por meio de iniciativas de impacto social desenvolvidas pelo Assaí Atacadista em 2022. No total, entre doações diretas (realizadas pela empresa), campanhas de arrecadação com clientes e parcerias, mais de 2,5 mil toneladas de alimentos foram doadas para 307 instituições e comunidades nas regiões onde a Companhia conta com operação. A quantidade é suficiente para contribuir com a composição de mais de 5 milhões de pratos de comida e parte das distribuições também são acompanhadas por itens de higiene pessoal.

No último ano o Assaí doou mais de 2,5 mil toneladas de alimentos. Créditos: Divulgação

Os números refletem o movimento da empresa para intensificar as suas ações frente ao cenário de insegurança alimentar e ao combate à fome no Brasil Em 2022, a rede atacadista foi a primeira empresa do segmento a se tornar signatária do Pacto pelos 15% com Fome, iniciativa da ONG Ação da Cidadania para estimular a doação de alimentos por diferentes atores da sociedade civil. Também no mesmo ano, o Assaí lançou o Instituto Assaí, divisão social da Companhia que tem o combate à insegurança alimentar como um de seus eixos de atuação. “No Assaí, acreditamos que combater a fome é uma missão urgente e coletiva. Temos trabalhado tanto para ampliarmos os nossos esforços como também para engajarmos cada vez mais parcerias que possam contribuir para a doação de alimentos e, também, levar apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Estamos contentes com o resultado alcançado no último ano, mas sabemos que este é um desafio diário e que há muito a se fazer. Por isso, reforçamos o nosso compromisso em continuar atuando no combate à insegurança alimentar por meio de ações que geram transformação e prosperidade à sociedade”, ressalta Fábio Lavezo — Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí Atacadista.

Distribuição beneficiou cerca de 374 mil famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. . Créditos: Divulgação

Entre as iniciativas durante 2022, também se destaca o Programa Destino Certo, que separa frutas, verduras e legumes sem valor comercial, mas em perfeito estado para consumo, e, com o auxílio da foodtech Connecting Food, rastreia organizações que precisam das doações. Desta forma, o programa contribui tanto para que as doações cheguem a comunidades em situação de vulnerabilidade e na redução do desperdício de alimentos, porque traz uma segunda chance a itens que foram rejeitados esteticamente no momento da venda, mas que estão próprios para serem consumidos. Neste programa, o Assaí incluiu 60 novas organizações que passaram a contar com o apoio recorrente das doações da Cia.

Ainda no combate à fome, por meio do Instituto Assaí, a empresa promoveu durante 2022 diversas campanhas de arrecadação em conjunto com clientes, fornecedores(as) e colaboradores(as), o que resultou em mais de mais de 510 toneladas em doações para organizações locais próximas às lojas do atacadista. Especialmente em dezembro, a Companhia realizou a campanha ‘Alimento A Gente Compartilha’ e incrementou em 15% a quantidade total de alimentos doados por clientes.