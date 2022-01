No centro do nordeste, Arena Shark recebe atrações e promove marca de energéticos

‘Arena Shark’ em São José da Coroa Grande (PE) recebe atrações durante todos os finais de semana de Janeiro

Em ritmo de comemoração, a ‘Arena Shark’ em São José da Coroa Grande (PE) vai receber diversas atrações ainda neste mês de janeiro. A ação que traz laser e diversão para a população da região também é mais uma estratégia de publicidade e expansão da Shark Energy Drink, marca de bebida energética que tem conquistado o público brasileiro no último ano.

Segundo o Mac Trade, Gilmar Santana, uma nova parceria com a influencer, compositora e cantora, Tayara Andreza está sendo acordada para expandir a marca no nordeste do país.

“Estamos trabalhando com diversos influencer que, além de se apaixonarem pelo produto da Shark, também são parceiros da marca e que com total certeza vai trazer muito mais credibilidade e posicionamento da Shark em cidades e regiões estratégicas”, comentou.

A artista que tem 1 milhão de seguidores foi a atração principal da Shark Arena no último sábado (8) e em breve também será uma das influencers da marca. Ainda de acordo com Gilmar Santana, essa não é a única estratégia utilizada para conquistar o público nordestino. A Shark também tem optado por outros tipos de segmentos para expandir a bebida no mercado.



“Temos migrado para esse marketing estratégico agora com foco também no esporte. Agora, nossa equipe está em negociação com atletas do UFC e em breve teremos ainda mais novidades dobre a expansão da Shark”, comemorou.



A bebida é o primeiro energético carbonatado criado no mundo, com cafeína 100% natural, sem glúten, sem conservantes, sem sódio e sem adição de açúcar. “Estão chegando mais sabores para movimentar o mercado em 2022 e o objetivo é que todo esse lançamento esteja disponível ainda este ano para os nossos clientes”, contou o Mac Trade.



Vale lembrar que a Shark está no Brasil e Paraguai e o Mac Trade adiantou ao Jornal de Brasília que já está em negociação com novos parceiros na Europa e Ásia e que ainda este ano novas sedes de distribuições da Shark serão divulgadas.