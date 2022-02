No BBB22, “Maldivas”, nova música de Ludmilla, estreia na playlist do reality

Música feita para a esposa da cantora, que está confinada no reality, era muito aguardada a ser executada na casa mais vigiada do Brasil

O que até então não havia acontecido na atual edição do Big Brother Brasil 2022 e muitos aguardavam, rolou! Enfim, na festa que começou neste sábado (19), realizada pelas Americanas, contou com um fato surpreendente, já na madrugada algumas músicas da cantora Ludmilla tocaram para animar os brothers e, como não poderia deixar de ser, as atenções se voltaram para a esposa da cantora que, por algumas vezes, questionou esta ausência.

Boninho, o big boss do reality publicou o seguinte twitte na rede do passarinho: “pra pedir música, bota #americanasnobbb” A marca em questão foi a patrocinadora da festa e, por isso, a hashtag. Foi aí que começou um mutirão louco, de fãs e da própria cantora, pedindo, entre outras músicas de Lud, “Maldivas”.

Pois bem, Brunna Gonçalves, que está confinada há mais de um mês, foi de 0 a 1000, no quesito emoção, em apenas quatro músicas: “Socadona”, “Pulando na Pipoca”, “Café da Manhã” e “Maldivas”.

A bailarina e influencer digital dançou, riu, chorou, cantou…tudo ao mesmo tempo. Mas foi ao ouvir “Maldivas” – música totalmente feita e dedicada à ela, e que, até Brunna entrar na casa, ainda não havia sido lançada – que a sister não segurou as lágrimas. Mais uma vez, toda orgulhosa, ela contou aos brothers a história de como a música foi feita e declarou todo o amor que tem por Ludmilla. Com essa, não é de se duvidar que Brunna ganhe mais fôlego para se manter ainda mais tempo no confinamento.