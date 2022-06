No aniversário de 24 anos da morte do irmão, Leonardo faz homenagem em show no interior de SP

Leonardo emociona público ao fazer homenagem ao irmão durante show em SP

24 anos após a morte de Leandro, o cantor fala sobre saudade do companheiro e relembra última apresentação da dupla na região de Salto de Pirapora

São 24 anos sem Leandro, irmão e ex-dupla do cantor sertanejo Leonardo. Para homenagear o artista, que morreu aos 36 anos, em junho de 1998, devido complicações causadas por um câncer raro, o artista dedicou um momento especial para falar do companheiro, durante um show realizado na abertura da Expô Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, na última quinta-feira (23).

A morte de Leandro causou comoção em todo o país, quando a dupla sertaneja vivia seu auge. Desde o momento em que o cantor foi diagnosticado com o tumor de Askin, em abril daquele ano, o Brasil inteiro acompanhou o seu tratamento. No dia 23 de junho, no entanto, o público parou para se despedir do ídolo, que, após uma semana internado, não resistiu à doença, até hoje considerada muito rara em crianças e adultos.

Horas antes da apresentação, Leonardo já havia feito uma homenagem para o irmão em seu perfil no Instagram. Em uma foto dos dois juntos, o cantor escreveu: “24 anos de saudades meu irmão Leandro!! Não há um só dia que não penso em vc. Te amo!! Saudade que dói!!”.

Durante toda a apresentação, em Salto de Pirapora, o artista se mostrou bastante emocionado. Ainda no início, ele contou ao público que naquela noite a morte de Leandro completava 24 anos, e que aquela era a primeira vez que ele se apresentava na região sem o irmão. “Estou aqui sem a minha cara-metade. Uma salva de palmas para ele”, pediu.

A dupla participou de um show na região há mais de 30 anos. Porém, Leonardo disse ter se esquecido de que já havia tocado com Leandro no município, o que tornou o momento ainda mais especial.

Em seguida, o cantor anunciou que os fãs da região ouviriam a música “Não Aprendi Dizer Adeus”, gravada pela dupla em 1991, pela primeira vez sem Leandro no palco para acompanhá-lo.

Antes de dar início à apresentação emocionada, Leonardo ainda dedicou a canção a ele: “Meu irmão, essa é pra você!”.

