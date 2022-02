NIVEA lança a linha AQUA ROSE para uma rotina completa de Skincare

São 5 produtos que unem a delicadeza da Água de Rosas orgânica ao poder do ácido hialurônico e outros ingredientes essenciais para a pele do rosto

NIVEA apresenta Aqua Rose, a primeira linha completa de cuidados faciais da marca, que proporciona uma rotina de beleza descomplicada e eficaz com 5 produtos para: limpeza profunda, esfoliação, tonificação e hidratação na medida.

A linha NIVEA Aqua Rose conta com a combinação de poderosos ingredientes, como: o Ácido Hialurônico, que promove uma super hidratação ajudando a prevenir as linhas de expressão e a Tecnologia Micelar, que por sua vez elimina as impurezas da pele! Essas funcionalidades garantem uma limpeza profunda e hidratação intensa, com a delicadeza da Água de Rosas Orgânica, presente em todos os produtos da linha, conhecida pelo seu benefício antioxidante.

A marca está presente em cerca de 150 países e no Brasil, conta com um portfólio completo de hidratantes corporais e faciais, protetores solares e labiais, itens para cuidados masculinos, para banho e desodorantes





Merecem destaque dois produtos, o NIVEA AQUA ROSE 3 em 1, um sabonete multifuncional, que além de limpar profundamente, esfolia a pele na medida e pode ser usado como máscara facial, que revitaliza a pele para um brilho natural. Já o NIVEA AQUA ROSE Mist Hidratante com fácil aplicação Spray, oferece hidratação intensa, refrescante, com rápida absorção e não deixa a pele oleosa para ser usado em qualquer momento do dia, além de atuar como primer fixador para antes e depois da maquiagem.



A linha NIVEA Aqua Rose oferece opções para uma rotina completa de beleza, atendendo todos os passos de skincare das consumidoras e reforçando a importância do cuidado facial com praticidade para atender a mulher multifacetada. Importante ressaltar que estes produtos podem ser usados da forma que atenda a necessidade e gosto de cada pessoa, porém, o uso da linha completa com o passo a passo indicado, garante um melhor resultado. Mais que completo, são fáceis de aplicar, com ingredientes poderosos, multifuncionais, contendo a Água de Rosas Orgânica, para uma pele com aparência saudável e bonita para o seu dia a dia!



Confira a linha completa:

NIVEA AQUA ROSE Sabonete em Gel Micelar

Fórmula com tecnologia micelar e Água de Rosas Orgânica, conhecida pelo seu benefício antioxidante. Limpa profundamente removendo até maquiagem a prova d’água sem esforço. Refresca, purifica sem ressecar e prepara a pele para a hidratação ou maquiagem. Pele limpa, macia e suave, sem deixar resíduo de produto. Para deixar sua pele respirar. Preço sugerido: R$ 33,30

NIVEA AQUA ROSE 3 em 1

Sabonete, Esfoliante e Máscara Facial – Fórmula enriquecida com Argila Branca, Ácido Hialurônico e Água de Rosas Orgânica conhecida pelo seu benefício antioxidante. Limpa profundamente, remove impurezas, purifica sem ressecar e ajuda a desobstruir os poros. Revitaliza a pele para um brilho natural. Preço sugerido: R$ 35,90

NIVEA AQUA ROSE Tônico Hidratante

Fórmula com Água de Rosas Orgânica conhecida pelo seu benefício antioxidante. Tonifica, hidrata intensamente e melhora a aparência dos poros.Preço sugerido: R$ 29,90

NIVEA AQUA ROSE Hidratante Creme Gel

Fórmula com Ácido Hialurônico e Água de Rosas Orgânica conhecida pelo seu benefício antioxidante. A textura de gel creme é leve e possui rápida absorção, dando uma sensação de frescor. Hidrata intensamente durante 48h e revitaliza a pele. Preço sugerido: R$ 49,90

NIVEA AQUA ROSE Mist Hidratante

Fórmula com Água de Rosas Orgânica conhecida pelo seu benefício antioxidante. Hidratação intensa e refrescância a qualquer momento do dia. Tonifica e prepara a pele para a maquiagem, com fácil aplicação Spray. Pode ser reaplicado durante o dia. Absorção rápida, sem deixar a aparência de pele oleosa. Preço sugerido: R$ 39,90