Nilma Quariguasi lança produto 100% vegano e natural para limpeza da pele em parceria com Simple Organic

Se tem um passo importante para a maquiagem, esse definitivamente é o último: a retirada dos produtos da pele. A influenciadora Nilma Quariguasi se juntou a marca Simple Organic para criar a collab que resultou no “First Things First”, uma água micelar formulada com prebióticos naturais.

O produto vem em uma embalagem de cor única com alto valor de reciclagem, é carbono neutro e pode ser devolvida para a marca após o término do produto



Já está comprovado que não retirar a maquiagem no fim do dia pode causar diversos danos na pele, como cravos e espinhas, além de acelerar o processo de envelhecimento da face. A marca Simple Organic, beautytech de cosméticos orgânicos, está sempre levando produtos naturais e cruelty-free para o público e a collab com Nilma é mais um, perfeito para tirar as impurezas da pele.

“É um produto que você não coloca nada, você retira. Isso, pra mim, tem um significado profundo. A primeira voz que eu tive que amplificar foi a minha e isso foi um processo de tirar. Foi emblemático, porque quanto mais eu tiro, mais eu me encontro. E essa água micelar é isso: tirar e ter coragem de ver beleza e cuidar do que importa”, explicou Nilma.

O “First Things First” promete ser uma água micelar perfeita para retirar as impurezas da pele sem a necessidade de enxágue e promovendo ainda uma sensação de refrescância para o rosto. Para criar o produto, a marca apostou em prebióticos, que nutrem os microorganismos que habitam a pele, incentivando o crescimento das bactérias boas, trazendo equilíbrio para pele. O produto está sendo vendido nas lojas da marca por R$69.