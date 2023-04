Nícolas Amaral é top 10 na Copa São Paulo Light de Kart e vibra pelo resultado

Piloto da WKR Racing Team alcançou bom resultado na categoria F4 Júnior

O mês de abril começou bem para Nícolas Amaral. No sábado (1) ele conquistou o 10º lugar na classificação geral da terceira etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos, pela categoria F4 Júnior. O piloto de São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista, após largar na 16º posição, na primeira corrida, escalou o pelotão e por algumas voltas chegou a ocupar o oitavo lugar.

Ao final, cruzou a linha de chegada em décimo. Na prova complementar, Nícolas largou na quinta fila, chegou a cair momentaneamente de posição, porém, com muita superação e garra repetiu o resultado da prova anterior.

“As disputas por posições foram muito intensas, em especial, na segunda corrida que cheguei a sair até da pista para não bater. Em ambas as corridas, estive sempre no bloco intermediário. Meu kart na reta perdia um pouco de velocidade, porém, conseguia compensar no trecho mais travado. Ao final, terminar entre os dez melhores foi um resultado muito bom”, disse o piloto da WKR Racing Team, que conta com o patrocínio de GMUD, empresa de tecnologia, apoio de Deelp Life Clínica Médica SBC e parceria com Adelante Sports, referência no fornecimento de material esportivo para pilotos.

“Essa performance me trouxe a confiança de que o pódio está perto de ser alcançado”, completou. O próximo compromisso de Nicolas Amaral na Copa São Paulo Light de Kart será em 6 de maio, novamente em Interlagos.