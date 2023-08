Ney Lima se supera ao homenagear Xuxa, Angélica e Eliana

O influenciador conseguiu reproduzir a apresentação performada pelas apresentadoras no “Criança Esperança”.

Ninguém duvida da capacidade de Ney Lima que do nada mostrou seu talento que hoje é conhecido no Brasil todo. O influencer de Serrinha, na Bahia, simplesmente reproduziu com riqueza de detalhes a apresentação realizada por Xuxa, Angélica e Eliana na última edição do “Criança Esperança”, que foi ao ar na segunda-feira (7) e devido à grande audiência ainda ganhou uma reprise no domingo (13).

O influenciador simplesmente reproduziu com riqueza de detalhes a apresentação realizada pelas apresentadoras no “Criança Esperança”. Créditos: Instagram

Ney acumula mais de 5 milhões de seguidores no Instragram e foi através da ferramenta Stories da rede social que o influenciador revelou que assim que viu a performance das apresentadoras logo pensou em recriá-la, mas na sequência desistiu da ideia por imaginar o trabalho que daria. Entretanto, com passar dos dias um de seus seguidores entrou em contato com ele através do Direct e disse que esperava que Ney fizesse algo inspirado no “Criança Esperança” e foi assim que influenciador decidiu criar o “Sucupira Esperança”.

Na homenagem, Angélica foi vivida mãe do influenciador, Maria de Lourdes. Créditos: Instagram

Na homenagem Ney deu vida a Xuxa, já Angélica foi vivida mãe do influenciador, Maria de Lourdes e a Eliana foi interpretada pela criadora de conteúdo, Rebeca Silva. A gravação do “Sucupira Esperança” durou cerca de nove horas, começou por volta das 15h e encerrou aproximadamente a meia-noite. Mas a preparação antecedeu a gravação já que o figurino usado na homenagem demorou três dias para ficar pronto, mas tempo de confecção valeu a pena, pois looks ficaram idênticos aos da apresentação global.

Batizada de “Sucupira Esperança”, a homenagem contou Ney como intérprete da Xuxa. Créditos: Instagram

Assim como na performance exibida no “Criança Esperança”, a homenagem seguiu a sequência, primeiro surgiu a Angélica de Maria de Lourdes ao som da saudosa “Vou de Táxi”, logo após a Xuxa de Ney apresentou a icônica “Ilariê” e em seguida os holofotes se voltaram para a Eliana de Rebeca Silva, que além de apresentar a inesquecível “Os Dedinhos”, ainda dublou parte do discurso potente que foi declamado pela apresentadora. Para finalizar, os três apareceram juntos, igual as apresentadoras e encerraram a homenagem com o hino atemporal “Lua de Cristal”.