Netão, o churrasqueiro, empresário e influencer que agora estará na TV

Melhor Assador do Brasil, Domingos Neto vai comandar o ‘Na Grelha com Netão’

Domingos Neto, o Netão, é açougueiro, churrasqueiro, empresário, especialista em carnes e agora atração de um talk show na RedeTV!. O programa ‘Na Grelha com Netão’ estreia na próxima segunda-feira, 27, às 22h30.

Melhor Assador do Brasil estará agora na RedeTV! Crédito: Divulgação



Netão é natural de Santos, no litoral paulista, e já aos 7 anos começou a se interessar pelas carnes por influência do tio, que era dono de um açougue na cidade. Hoje, aos 37 anos, ele é conhecido em todo o país pela habilidade em cortes especiais para churrasco e já influenciou milhões de pessoas através de seus conteúdos publicados nas plataformas digitais, nas quais soma 3 milhões de seguidores.



Eleito em 2022 o ‘Melhor Assador do Brasil’ pelo prêmio ‘Melhores do Ano’ da Revista Prazeres da Mesa, Domingos Neto possui também uma franquia de açougue com mais de 56 unidades espalhadas pelo Brasil, além de uma hamburgueria, que já conta com 20 lojas vendidas, 9 delas já em funcionamento no estado de São Paulo.



Netão sempre estudou as carnes por conta própria, mas recentemente ampliou seu conhecimento em cursos no Brasil e no exterior, com viagens para o Texas, nos Estados Unidos, para visitar steak houses e outros locais da cadeia produtiva, além de participar de workshops e dos mais importantes festivais de churrasco do Brasil.

Netão se apaixonou pelas carnes com apenas 7 anos de idade Crédito: Divulgação



Influenciador que faz sucesso no Instagram desde 2016 e no YouTube desde 2018, ele agora inicia um novo desafio: levar ao público a cada semana as dicas de como preparar um verdadeiro churrasco. E tudo isso ao lado de celebridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Em breve vai ao ar o Na Grelha com Netão, um Talk Show com muito churrasco e convidados para lá de especiais!!! Tamojuntaooo RedeTV!”, publicou o influencer. O ‘Na Grelha com Netão’ será exibido às segundas-feiras, no prime time na RedeTV!.