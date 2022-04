Nespresso e Kobra fazem mural inspirado na história da cafeicultora Lucimar Silva, em São Paulo

O artista quis representar a quebra de padrões no campo e se inspirou na história de Lucimar Silva, Gestora Agrícola das Fazendas Guima Café, que fornecem café para a Nespresso

Instrumento de transformação: essa é a visão do grafiteiro e muralista Eduardo Kobra sobre a arte. Seu posicionamento em prol de um amanhã positivo para as pessoas e para a natureza tornou possível e legítima a parceria com a Nespresso, pioneira em cafés de alta qualidade sustentável.

A marca acredita que a produção de café é como uma arte, um catalisador para uma mudança positiva e para a quebra de padrões se o cuidado estiver em cada detalhe, e convidou o artista para um projeto de homenagem a toda a cadeia de produção do café — do grão a xícara, com foco na preservação do meio ambiente e no cuidado com as pessoas.

A nova obra desenvolvida pelo artista Eduardo Kobra homenageia uma mulher que quebrou padrões na cadeia do café: Lucimar Silva

A obra “Colheita” já nasceu com o desafio de superar padrões, tema da nova campanha “Padrões foram feitos para serem quebrados” de Nespresso, que chega ao Brasil para promover o mais novo sistema da marca: Vertuo. A nova obra desenvolvida pelo artista Eduardo Kobra homenageia uma mulher que quebrou padrões na cadeia do café: Lucimar Silva. O resultado foi um presente para a cidade de São Paulo, um mural com dimensão 25x10m, localizado na Rua Pedroso de Morais, 808, Pinheiros.

“Estou muito feliz em continuar esta parceria com a Nespresso, e dessa vez representando algo tão significativo para o Brasil, inspirado na história comovente da Lucimar. Com a obra “Colheita”, quis mostrar uma mulher que rompeu diversos padrões na indústria do café para chegar onde está hoje e inspirar outras mulheres a também correrem atrás de seus sonhos”, afirma Eduardo Kobra.

Grafiteiro e muralista Eduardo Kobra

A intervenção artística dá continuidade à parceria com Kobra que começou no ano passado, quando o artista utilizou os conceitos de UpCycling para produzir a arte “Nossas ações dizem tudo”, que evidenciava as ações da marca em todo o ciclo de vida do café e do alumínio, com um olhar cuidadoso sobre as pessoas que protagonizam essa história no campo e também com o próprio meio ambiente. A obra ficou exposta na vitrine da Boutique Nespresso na Rua Oscar Freire e agora pode ser encontrada na sede da marca, em São Paulo.

“A arte é um estímulo para mudanças positivas e para quebra de padrões, pois provoca sentimentos e emoções, que resultam em transformação. O olhar do Kobra é uma homenagem incrível a uma mulher que superou diversos desafios para chegar ao cargo mais alto de uma fazenda de café. O público poderá conhecer ainda mais de sua história e também as ações da Nespresso na cadeia produtiva do café, que vai do campo à reciclagem, com um profundo cuidado humano e sustentável por trás de cada xícara de café” contextualiza Monica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso no Brasil.

Monica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso no Brasil.

SOBRE A OBRA “COLHEITA”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Colheita”, a nova criação de Kobra, homenageia a cadeia do café e materializa o compromisso da marca com a sustentabilidade e o cuidado com as pessoas. O artista quis representar a quebra de padrões no campo e se inspirou na história de Lucimar Silva, Gestora Agrícola das Fazendas Guima Café, que fornecem café para a Nespresso. O mural traz a imagem de Lucimar em suas atividades no cafezal, local onde sua história começou. Rodeada por pés de café e segurando os frutos em suas mãos, matéria prima do seu trabalho, representa todas as mulheres trabalhadoras da cadeia do café e o seu compromisso com o meio ambiente, para dar origem ao café de alta qualidade sustentável da marca.

A cafeicultora sonha que sua história de ascensão profissional dentro da cadeia do café possa inspirar outras mulheres

“Ter um pouco da história da minha vida, do meu trabalho, eternizada por meio da arte é a certeza que tudo valeu a pena. Ser homenageada pela Nespresso e por um dos artistas mais talentosos da atualidade, que respira essência, empatia e é brasileiro, é ainda mais emocionante! Ter a força feminina na cadeia do café representada em uma é algo extraordinário, inimaginável em qualquer um dos meus sonhos. Obrigada, Nespresso e Kobra!”, celebra Lucimar Silva.

O mural traz a imagem de Lucimar em suas atividades no cafezal, local onde sua história começou

A paixão de Lucimar pela cafeicultura começou cedo, aos seus 14 anos, quando já colhia café na fazenda. Com o passar dos anos, foi demonstrando cada vez mais interesse pela cultura, passando por diversos setores da fazenda para chegar onde está hoje. A cafeicultora sonha que sua história de ascensão profissional dentro da cadeia do café possa inspirar outras mulheres.