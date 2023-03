Nelson Freitas desembarca em Brasília para reunião com embaixadora da Austrália

Além do encontro com Sophie Davies, o ator também se reuniu, nesta segunda-feira (20), com Valeria Noleto, consul honorária do estado de Queensland na Austrália

O ator e comediante Nelson Freitas, conhecido por seus papéis icônicos em mais de 10 anos de Zorra Total, está em Brasília. Nelson foi apresentador do primeiro Brazil Week durante as comemorações dos 200 anos de independência da Austrália Mas dessa vez, o motivo da visita não se deve a nenhuma peça teatral ou evento público . O ex-chiquititas está na capital para uma reunião com a Embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies, e a consul honorária do estado de Queensland, na Austrália, Valéria Noleto. Em encontro com autoridades da Austrália, Nelson Freitas fala sobre aproximação cultural entre os dois países O encontro tem como objetivo promover a aproximação cultural entre os dois países, principalmente na área cinematográfica, estudando projetos que unam as duas nações. Em 2022, o ator passou uma temporada no país da Oceania estudando e trabalhando, inclusive foi apresentador do primeiro Brazil Week, que fez parte das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, promovido pela Australian Brazil Chamber os Commerce.