Neila Medeiros é a nova contratada da Record TV Brasília

Esta é sua volta para a televisão depois de nove meses fora do ar

Com mais de 20 anos de estrada e sendo uma das mais experientes jornalistas do Brasil, Neila Medeiros é a nova contratada da Record TV em Brasília. A apresentadora assinou contrato com a emissora na manhã desta segunda-feira (7) e já gravou algumas chamadas que vão rodar na programação nos próximos dias.

A jornalista irá comandar o programa ‘DF no Ar’, na filial da emissora. Esta é sua volta para a televisão depois de nove meses fora do ar.



A apresentadora assinou contrato com a emissora na manhã desta segunda-feira (7)

“Eu estou sendo recebida com tanto prestígio e carinho, com declarações tão positivas de toda a direção da Record no Brasil e em Brasília que me sinto lisonjeada e feliz. Quero corresponder a toda essa expectativa. Fazer jornalismo na empresa que mais tem jornais no País é uma honra”, conta Neila.

O jornalismo da #RecordTVBrasília tem nova contratada! ✨👏 Neila Medeiros chega para integrar o time de apresentadores da emissora e irá comandar o #DFNoAr, que vai ao ar de segunda a sexta, às 7h20, a partir do dia 14 de março. pic.twitter.com/LrCAEVllOs — Record TV Comunicação (@RecordTV_press) March 7, 2022

O programa será exibido diariamente, às 7h20 e estreia no próximo dia 14.