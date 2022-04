Natural One, líder no mercado de sucos 100% naturais, confirma presença na SP – Art

O evento acontece no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Confirmados para a 18ª edição do SP-Arte, Natural One, líder no mercado de sucos 100% naturais reúne amantes da arte e da cultura, os convidados poderão degustar dos sabores da marca, sem açúcares ou conservantes e com blends exclusivos.

Apostando em inovação e incentivando a criatividade, que fazem parte do DNA da empresa, a Natural One se consolida como grande apoiadora do evento desde 2019 e investe também no awareness de sua marca. Para 2022, a companhia prevê investimentos de mais de R$15 milhões em comunicação e marketing, e o apoio a eventos culturais faz parte dessa frente.

No ano passado, a empresa já trouxe esse DNA criativo no filme da campanha “Experimente a Natureza em Você”, com as criações do artista Tico Volpato, aproximando uma arte feita à mão ao processo de produção de sucos. A Natural One também apoia causas importantes do Coletivo Natura, que trabalha com soluções sustentáveis, como a marca de roupas AZ Marias, empresa do segmento de moda criativa.