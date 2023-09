Natura, Heineken, Braskem, Coca-Cola e Rock in Rio transformam 13 toneladas de copos em embalagens de desodorante Kaiak

Ação colaborativa entre grandes marcas resulta em reciclagem histórica

Em uma ação pioneira e altamente sustentável, cinco marcas líderes no Brasil se uniram para transformar resíduos plásticos do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio, em embalagens de desodorante corporal Natura Kaiak. Natura, Heineken, Braskem, Coca-Cola Brasil e Rock in Rio trabalharam em conjunto para reciclar cerca de 13 toneladas de copos utilizados durante o festival de 2022, dando-lhes um novo propósito na forma de embalagens de produtos de beleza.

Iniciativa inovadora resulta em 2 milhões de embalagens sustentáveis

A iniciativa foi não apenas uma demonstração de compromisso com a sustentabilidade, mas também uma contribuição significativa para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Graças a essa parceria, aproximadamente 2 milhões de embalagens de desodorantes foram produzidas, evitando a emissão de 21 toneladas de CO2 na atmosfera. Além disso, 350 pessoas de 80 famílias, envolvidas em cooperativas parceiras, foram beneficiadas financeiramente pela operação de reciclagem.

A ação foi um marco na agenda 2030 da ONU, destacando o compromisso das marcas com um futuro mais sustentável. Para Denise Coutinho, diretora de marketing e comunicação Brasil da Natura, essa iniciativa é uma extensão do compromisso da empresa com a causa “Mais Beleza, Menos Lixo”. Segundo ela, a transformação de resíduos em embalagens de produtos representa a visão da Natura de que o lixo pode ser um novo começo.

Dos copos coletados, quase 90% foram reciclados após triagem das cooperativas, totalizando cerca de 2,3 milhões de unidades de copos. Os outros 10% não foram reciclados devido ao descarte incorreto, destacando a necessidade contínua de conscientização sobre o descarte correto de materiais.

Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, enfatiza a importância de assumir a responsabilidade sobre o ambiente em que vivemos. Além da transformação dos copos, o Rock in Rio separou e reciclou 250 toneladas de resíduos durante os sete dias de festival, com a colaboração de marcas parceiras. No total, mais de 230 mil embalagens sustentáveis foram disponibilizadas.

O processo de reciclagem envolveu um projeto abrangente de gestão de resíduos, incentivando o público a fazer o descarte correto nos postos de coleta da Braskem. Os materiais plásticos descartados podiam ser trocados por pontos que ofereciam recompensas e experiências especiais durante o evento.

Após o festival, os resíduos foram encaminhados para cooperativas parceiras, incluindo a CooperEcologica, que faz parte do Programa Elos da Natura. A Braskem comprou os copos das cooperativas, garantindo renda para as comunidades e transformando os recipientes em resina reciclada. A Silgan, parceira da Natura, produziu as embalagens dos desodorantes com o material da Braskem.

Beatrice Jordão, gerente-sênior de marketing da marca Heineken no Brasil, destaca o compromisso da cervejaria com a sustentabilidade e a ressignificação de materiais. A iniciativa faz parte do Heineken Green Your City, que busca promover festivais mais verdes e conscientização sobre a reciclagem.

Para Ana Laura Sivieri, CMO da Braskem, essa colaboração é fundamental para a economia circular. A reciclagem do plástico permite que o material retorne ao mercado como novos produtos, fechando o ciclo.

A Coca-Cola Brasil também enfatiza a importância da educação dos consumidores e da colaboração com outras empresas para gerar impacto positivo no meio ambiente. A estratégia é repensar a gestão de resíduos, criando soluções que combinem oportunidade econômica com benefícios ambientais e para os consumidores.

Renato Wakimoto, diretor de P&D e Suprimentos da Silgan, destaca o comprometimento contínuo das empresas com a sustentabilidade e a construção de um legado para as futuras gerações.

Esta não é a primeira vez que copos do Rock in Rio se transformam em produtos de beleza. Em 2019, 10 toneladas de copos plásticos da Heineken foram recicladas para criar tampas do desodorante Humor da Natura. A iniciativa busca conscientizar o público sobre o consumo e descarte consciente dos resíduos diários.

Os desodorantes Kaiak com embalagens feitas a partir dos copos reciclados estão disponíveis desde 15 de agosto com as Consultoras de Beleza Natura, no site e no app da Natura.