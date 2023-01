Natália Toscano fala sobre a virada ao lado do cantor Zé Neto e revela planos para 2023

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a esposa do cantor sertanejo faz sucesso com linha de calçados e diz que neste ano trará ainda mais novidades

O ano novo virou e trouxe com ele a renovação das metas e sonhos. E para celebrar a chegada de 2023, Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, divide como foi a sua passagem ao lado do marido, com quem tem dois filhos, José Filho e Angelina.

“Iniciei mais um ano ao lado do Zé, acompanhei ele nos shows que teve de final de ano. No dia da virada, estávamos em Guarapari/ES. São momentos sempre muito especiais, passar ao lado de quem amamos não tem preço”, revela.

E continua, ao comentar sobre o look da virada: “Gosto muito das cores tradicionais das festividades, mas acho que nada é mais importante do que você se sentir bem, se sentir linda e estar confortável. Optei por uma vestido off white nada básico rs, com um tecido acetinado com um brilho do próprio tecido, com um corte assimétrico que deu toda a elegância ao modelo, além de uma sandália dourada da minha coleção ‘Festas’ junto com a Lia Line”.

Sobre a parceria de trabalho, Toscano, que atualmente acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, explica melhor. “Estou focada no meu projeto com a Lia Line, que é nossa linha de calçados assinada por mim. Em dezembro lançamos nossa coleção festa, que foi um completo sucesso. Faço questão de participar de cada etapa de criação, escolhas de materiais, faço estudos, busco entregar sempre o melhor para o nosso público, cada peça tem um toque meu, busco deixar tudo com minha cara, são produtos que eu amo e uso, sempre que me veem estou com algum item da coleção, sou apaixonada pelo trabalho que desenvolvemos. Em 2023, desejo que nossa parceria se estenda mais ainda, que façamos um trabalho mais incrível do que o que fizemos em 2022, quero que todas possam ter acesso aos nossos produtos, para que possam se sentirem lindas e confiantes”.

Reavaliar o ano que passou é de grande importância, para iniciar o próximo com mais foco e sabedoria. Natália revela que 2022 não foi fácil, mas que conseguiu superar todos os obstáculos ao lado de Zé Neto.

“Tivemos vários obstáculos, mas com muita fé em Deus passamos por todos. Nunca podemos desanimar em frente às adversidades que a vida coloca no nosso caminho, Deus nunca nos dar um fardo maior do que possamos carregar, e ele nunca nos desamparou, Maria nos abençoou com seu manto sagrado e iniciamos mais um ano com fé que tudo vai ser melhor”, explica.

Apesar dos desafios enfrentados no ano que passou, Toscano vislumbra um 2023 de novos projetos e melhor do que 2022.

“As perspectivas para esse ano que se inicia são as melhores, além de buscarmos sempre o nosso melhor a cada dia, traçamos metas e planos para o ano e temos que batalhar para concretizá-los. Estou na torcida para que seja mais incrível que 2022, que minhas parcerias se solidifiquem cada vez mais. Muitos projetos estão vindo por aí, 2023 promete, só não posso contar ainda rs, mas vem muita coisa boa”, finaliza.