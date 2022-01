“Não tenho samba no pé, mas sou esforçada”, revela musa da Vai-Vai, que é médica e referência fitness

A jovem disse que está se dedicado ao samba e realizando um grande sonho

Após um ano sem Carnaval, 2022 parece que isso mudará e a Vai-Vai já está preparando grandes novidades para o tão esperado desfile. A escola de samba divulgou que a musa deste ano será Camilla Lewin, a jovem de 29 anos que é médica e referência na área fitness. Ela revelou que já está se preparando para essa grande responsabilidade.

A musa já mantém uma alimentação saudável e uma rotina de exercícios físicos durante o ano inteiro

Com uma beleza única e sendo referência no que faz, Camilla acumula 40 mil seguidores nas redes sociais. A jovem disse que sempre sonhou em desfilar e está ainda mais realizada por ser na Vai-Vai, que é uma escola que ela ama muito.

Para fazer bonito na Avenida, a modelo já está tendo aulas de samba e frequentando os ensaios da escola

“Desfilar em uma escola de samba sempre foi um sonho, ainda mais na Vai-Vai, minha escola de coração. Gosto muito de Carnaval e sempre que possível caio na folia. Vai ter doutora no samba”, brinca a musa fitness, que não esconde a ansiedade para o desfile.

Apesar de estar sempre em dia com os exercícios físicos, Camilla confessa que não tem muito samba no pé, mas ela está se dedicado diariamente para melhorar a habilidade. “Não tenho, mas sou muito esforçada e dedicada. Já estou indo nos ensaios e estou tendo aulas de samba. Afinal, faço aniversário no dia 25/02 e quero receber e dar de presente para a Vai-Vai o título de campeã de 2022”.

O público de Lewin é fiel e tem a médica como referência de beleza, corpo e saúde

Para dar o melhor na avenida, a média pretende aumentar a frequência e a intensidade das atividades aeróbicas, como caminhadas, corrida, bicicleta, subir e descer escadas e elíptico, além de focar na dieta com redução de açúcar e gordura. “Estou super ansiosa e nervosa. É muita responsabilidade ser Musa da Vai-Vai. Estou muito feliz e honrada. Foi a realização de um grande sonho e fui muito bem recebida na escola”, concluiu Lewin.