Não se fala em outro assunto! Decoração do Baile da Vogue 2022 é mais um acerto da Gaia Cenografia

Com o tema Brasilidade Fantástica, o badalado evento recebeu celebridades e agitou Copacabana em uma noite mágica, imerso em uma cenografia de tirar o fôlego

A edição 2022 do tradicional Baile da Vogue reuniu celebridades em um tapete vermelho repleto de glamour e toques regionais, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na última sexta (29/04).

O tema escolhido para este ano foi Brasilidade Fantástica, reverenciando todo o charme, magia e regionalismo do nosso país, através de uma cenografia perfeitamente preparada para inserir os convidados nesta experiência tão esperada pelo carnaval carioca.

Presente no mercado de eventos há 12 anos, a empresa Gaia Cenografia foi a responsável por entregar os cenários inovadores, focando em elementos da cultura brasileira.

Para alcançar o sucesso esperado, o sócio-diretor da empresa, Caio Squassoni, conta em entrevista que foi necessário o envolvimento de 90 profissionais para a construção de toda estrutura nos galpões da Gaia, além da montagem, no local do evento.

“Foi um trabalho realizado em tempo recorde. Sabíamos do curto prazo entre aprovações e a realização e aceitamos o desafio”, explica Caio.

Assinada pelo diretor criativo Wado Gonçalves e Diego Ognibeni, a cenografia desta edição contou não só com a infraestrutura básica, de metalon e madeira, mas com diversos outros materiais de acabamento que não são utilizados habitualmente, para criar uma atmosfera única.

Ao todo, foram 10 dias entre construção e montagem, com a utilização de seis caminhões, com aproximadamente 20 toneladas de cenografia, distribuídas por quatro salões do hotel.

“Foram realizadas diversas reuniões para entender a inspiração, ideias, materiais e acabamentos que atendiam o conceito do evento. Nos empenhamos em entregar uma construção fiel ao projeto, com todos os detalhes que um evento desse porte precisa para envolver os convidados”, diz Caio.

Segundo Squassoni, os elementos que integraram a composição cenográfica do evento foram cetim, fitas de metaloide, paetês, painéis flickers, entre tantos outros, como uma tela pintada à mão, que compunha o painel em homenagem à cantora Elza Soares.

Presente no Baile da Vogue pela primeira vez, à convite da Banco de Eventos e diretoria da revista, a Gaia Cenografia possui filiais em São Paulo, Salvador, Bogotá, Lisboa e, em breve, em Miami, atendendo grandes eventos, como festivais de música e mercado corporativo.

A empresa, uma das maiores do ramo no Brasil, também fará o gerenciamento da exposição Monet à Beira D’Água, nos Estados Unidos, que no momento está sediada na capital carioca.