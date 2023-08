“Não estava a fim de abraçar qualquer projeto”, diz Zeca Camargo sobre seu novo programa na Band

Apresentador vai comandar ao lado de Glenda Kozlowski o “Melhor da Noite”, que estreia no dia 21

“A expectativa é de fazer um programa diferenciado”. Assim o jornalista Zeca Camargo define seu atual momento em que assumirá ao lado de Glenda Kozlowski o “Melhor da Noite”, novo programa da Band que estreia no dia 21 de agosto.

Zeca e Glenda terão a ajuda de uma Inteligência Artificial na apresentação



Em coletiva realizada na segunda-feira (14) para a apresentação do projeto, Zeca afirmou que encarar esse novo desafio é um privilégio. “Aos 60 anos, ter um projeto novo, quem tem essa chance? No momento em que parece que as coisas estão se fechando, sobretudo na TV aberta, é um privilégio”, disse.

A atração será levada ao público diariamente das 20h30 às 22h com a proposta de descobrir o Brasil e os brasileiros que não foram vistos, conhecer relatos inspiradores, lugares pouco visitados, desbravar o planeta animal e aprender receitas sofisticadas gastando pouco.

"Não saber o que vai acontecer é a melhor coisa do mundo", diz Zeca sobre um programa ao vivo



“A gente quer chamar as pessoas, a gente quer mostrar o Brasil, a gente quer que seja um programa brasileiro”, afirmou Zeca Camargo. No “Melhor da Noite”, Zeca e Glenda terão a ajuda de uma Inteligência Artificial. Uma voz feminina irreverente, que vai agregar com informações, comentários, ajustes técnicos e ainda tirar dúvidas do público.

Crédito: Reprodução Band



“Se eu aprendi alguma coisa nesse tempo todo de televisão é que quem sabe faz ao vivo. E a gente vai aproveitar isso aqui justamente e ter uma alegria”, relatou o apresentador.



O experiente jornalista com uma imensa bagagem na TV contou ainda que chegou a recusar o programa inicialmente, mas ao conhecer a proposta se motivou a encarar mais esse desafio.

“Quando sai a notícia que a gente ia fazer, minha primeira resposta foi não, eu não estou nesse projeto. E não estava mesmo. Você precisa conversar, saber o que é. Eu não estava a fim de abraçar qualquer projeto. Ofereceram essa infinidade de possibilidades no programa, aí sim começamos a nos falar e vamos fazer”, revelou.



O programa, que vai unir informação e diversão em um só lugar, terá ainda no elenco o rapper Thaíde, o jornalista e humorista Magno Navarro, o chef de cozinha Rodrigo Oliveira e Rodrigo Alvarez, colunista internacional diretamente da Europa. Tudo isso, ao vivo e no horário nobre da TV brasileira.

“Pra mim, como profissional, não saber o que vai acontecer é a melhor coisa do mundo”, pontuou Zeca.