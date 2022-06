Não está no gibi: Walt Disney vai produzir filme baseado na biografia de Mauricio de Sousa

O cartunista e empresário deu a notícia em primeira mão durante podcast “Os insusportáveis” com mediação do jornalista Tiago Américo

Quem acompanha o podcast “Os insuportáveis” da Insuperável TV já está sabendo, em primeira mão, da novidade envolvendo o maior cartunista do Brasil, Mauricio de Sousa. O criador da Turma da Mônica e sucesso internacional, anunciou ontem (8) em entrevista exclusiva ao jornalista Tiago Américo, que a Walt Disney irá produzir um filme sobre a sua vida.

Podcast “Os insuportáveis” com apresentação de Tiago Américo recebe Mauricio de Sousa

O seu livro biográfico “Mauricio de Sousa – A história que não está no gibi” chamou a atenção da maior produtora do mundo, e em breve, vamos poder assistir essa história nos cinemas. A previsão de lançamento é no final do ano que vem. “Eu passei um ano ditando toda minha vida para um jornalista especializado nisso, e assim surgiu minha autobiografia e esse livro interessou um produtor da Disney. Já estamos começando a trabalhar na produção do filme”, adianta Maurício.

Longa baseado na biografia de Mauricio de Sousa já está sendo produzido nos Estados Unidos

Tiago Américo, apresentador do podcast “Os Insuportáveis”, tem uma carreira respeitada no jornalismo com passagens em diversos veículos como Globo e Record, e atualmente é correspondente da CNN Brasil nos Estados Unidos. O jornalista compartilhou a sensação de reencontrar Mauricio de Sousa e recebê-lo em um episódio do podcast. “Foi incrível. Já havia entrevistado ele em 2017 presencialmente na bienal do Rio. Ele chegou até autografar um gibi para mim. Agora cinco anos depois fiquei ainda mais encantado com o vigor dele aos 86 anos, e principalmente tirar dele declarações inéditas como esta de que um filme sobre a vida dele já está sendo rodado aqui nos Estados Unidos com previsão de lançamento no final do ano que vem. É a primeira vez que eu soube que ele próprio falou a respeito!”, vibra.

Em primeira mão: biografia de Mauricio de Sousa vai virar filme da Disney

O podcast que durou cerca de uma hora, pode ser assistido gratuitamente pelo youtube no canal da Insuperável TV. Além da novidade do filme sobre a vida do de Mauricio, a entrevista foi descontraída e teve outros ótimos momentos. Para Tiago, outro ponto alto foi Mauricio contando curiosidades sobre os personagens da Turma da Mônica. “A minha parte favorita foi ele explicando porque que o Cebolinha tem tênis e outros personagens como Magali , Mônica e Cascão não tem o mesmo objeto.Foi divertido e mais uma vez histórico para mim .O Mauricio de Sousa é um gênio brasileiro vivo , é reverenciado no mundo todo. E o melhor é do Brasil”, elogia o apresentador.