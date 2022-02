Nanda Loren lança “YOLO”, primeira faixa voltada para o mercado norte-americano

Brasileira vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos; esta é a primeira faixa voltada para o novo público.

Vai ter brasileira nos Estados Unidos, SIM! Após se dedicar à suas músicas em português, a cantora Nanda Loren lança nesta sexta-feira (4) sua primeira faixa voltada ao público norte-americano. Dona de uma voz potente, a artista participou do The Voice Brasil em 2016, mas reside nos Estados Unidos há mais de 20 anos.

“YOLO” (you only live once), que em português significa algo como “só se vive uma vez”, é uma faixa que fala sobre viver a vida intensamente e o afastamento de pessoas tóxicas.

“Eu precisei enxergar o fato de estar presa a estas relações tóxicas, tive que me desprender pra poder curtir a minha vida. Muitas vezes a gente se põe pra baixo porque estamos com pessoas que não nos querem bem e sugam nossa energia”, explica Nanda sobre a faixa.

“Quando você se desprende dessa negatividade você consegue viver, se jogar de verdade, sem nada te botando pra baixo”, completa.

Gravidez

Grávida, a artista revela que gravou a faixa no 8º mês de gestação. Prestes a dar a luz a uma menina, Nanda revela como a música passou a ter ainda mais propósito durante esse momento.

“Eu sempre pensei por muito tempo, que quando chegasse a hora de ter filho, eu ia parar de cantar, achava que estaria velha demais e que não valeria a pena continuar buscando. Mas eu mudei a minha cabeça durante a gravidez, no sentido de: ‘não existe idade nem impeditivos para ir atrás do que se quer, eu tenho que continuar, buscar meus sonhos e ser um exemplo pra minha filha, pra que ela continue buscando sempre também

E é sobre isso que se trata “YOLO”. Composta em inglês, a faixa é diferente de tudo o que Nanda já fez musicalmente. Focada em divulgar seu trabalho nos Estados Unidos, país em que vive desde os 12 anos, a artista relata que é quase um reencontro com um outro lado artístico dela.

Música como refúgio

“Quando eu cheguei aos Estados Unidos, não sabia falar inglês e era muito difícil pra mim porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu tinha apenas 12 anos e a adaptação foi muito difícil. E foi a música que me ajudou a aprender inglês, me ajudou a me comunicar e a me encontrar”, relembra.

Embora imersa em uma nova cultura por tanto tempo, Nanda nunca deixou suas raízes, tanto que vem dedicando sua carreira 100% ao mercado brasileiro. Porém, suas referências de vida são híbridas e convergem com o cotidiano dos Estados Unidos. “Sempre fiz música em português e agora eu estou explorando mais o meu lado gringo, que também influenciou o meu trabalho”, acrescenta.

Ouça “YOLO”: https://aceittacomunicacao.streamlink.to/NandaLoren-YOLO