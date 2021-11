Namorado de Marília Mendonça, Matheuzinho, presta homenagem: “Uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de tê-la ao meu lado”

Os rumores do relacionamento eram fortes, mas nunca confirmados pelo casal

A morte prematura de Marília Mendonça deixou não somente os fãs e familiares, mas todo o Brasil, consternados. E na madrugada deste sábado (6), seu atual namorado, o cantor Matheuzinho, prestou uma homenagem a cantora e confirmou o relacionamento que estavam vivendo — nunca confirmado por eles, mas com uma grande torcida dos fãs.

“Marilia meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão”, escreveu o cantor

“Marilia meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais. Hoje de manhã quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo, conversamos tanto essa madrugada né Fifi? Falamos sobre tudo!! Vivemos momentos lindos e felizes! Você foi uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e sem dúvida uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de tê-la ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo. A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Fica a saudade eterna que invadiu o meu coração sem data pra sair. Marilia, descanse em paz.”, se despediu o cantor dividindo com os fãs fotos e vídeos pessoais com a cantora na postagem em seu Instagram (@matheuzinho).

O cantor, em outra postagem, também homenageou o tio da cantora, Abicieli Silveira, e o produtor musical da cantora, Henrique Ribeiro, que também foram vítimas do acidente. “Babazinho e Silveira que dor meus irmãos! Eu não cansava de dizer o quanto admirava vcs, o coração do tamanho do mundo que vcs tinham e o tanto de amor, carinho e cuidado que vcs tinham com a Marília! Que Deus receba vcs de braços abertos meus amigos! Obrigado por tudo”, lamentou o cantor.