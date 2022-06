Naldo sobre fracasso: ‘se você não falhou ainda, agradeça a Deus’

Cantor falou que hoje é mais feliz sem tanto sucesso

Naldo é o entrevistado do programa Achismos de Mauricio Meirelles. O cantor que já chegou a bater records e fazer mais de 50 shows por mês, conversou com o apresentador e falou sobre os altos e baixos da carreira:

“Se você não falhou ainda, agradeça a Deus. Todo mundo falha. Entendi muito a fala de Neymar quando ele disse que queria ver o repórter com a idade dele conquistar o que ele conquistou. Eri Johnson um dia me falou: existe o estar sucesso e o ser sucesso e o Naldo é sucesso, coloque ele onde for, basta dar o microfone na mão dele”

“Hoje eu vivo em uma paz, uma tranquilidade que você não faz ideia. Faço três shows na semana e já acho que estou trabalhando muito. Já fiz sete shows em um dia”.

Naldo também falou dos momentos em que encontrou e da amizade que fez com os ídolos Will Smith, Lebron James e Cris Brown. “Falei pro Lebron te amo, sou seu fã, fiz um show só para ele”.

O cantor também lembrou momentos difíceis quando passou fome e trabalhou como engraxate no centro do Rio, além das vezes em que ficou no meio de tiroteio na comunidade em que nasceu no Rio de Janeiro.

Assista a entrevista completa no link abaixo: