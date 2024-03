Nada Será Como Antes: A Odisseia Visual e Sonora do Clube da Esquina Chega aos Cinemas

Documentário captura a essência criativa de um dos álbuns mais emblemáticos da música brasileira, oferecendo uma experiência única aos fãs

Em uma celebração à música que transformou a cultura brasileira e ecoou pelo mundo, o documentário “Nada Será Como Antes” faz sua estreia triunfante, trazendo à luz as histórias e curiosidades de um dos movimentos musicais mais influentes de todos os tempos: o Clube da Esquina. Idealizado por talentos da estirpe de Milton Nascimento, Lô Borges, e um coletivo de músicos geniais, o álbum Clube da Esquina é uma verdadeira pedra angular na história da música, marcando sua época com uma sonoridade ímpar que fundiu influências de diversos gêneros.

O filme, que fez parte da seleção de prestigiados festivais como o Festival do Rio e a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, agora chega aos cinemas de 20 cidades brasileiras, prometendo emocionar e inspirar novas gerações. Sob o patrocínio da Petrobras e a chancela do projeto Sessão Vitrine Petrobras, a distribuidora Vitrine busca trazer ao grande público uma experiência cinematográfica única, focada no enriquecimento da cultura nacional através do apoio ao audiovisual brasileiro.

Dirigido por Ana Rieper, documentarista renomada por sua habilidade em entrelaçar música e sociedade, “Nada Será Como Antes” é um mergulho profundo nas águas criativas que alimentaram o Clube da Esquina. Da concepção artística às peculiaridades do processo criativo, o filme não só celebra a música como também explora temas como política, amizade, juventude, e a vida de músico, pintando um retrato vibrante de uma era repleta de idealismo e inovação.

“Nada Será Como Antes” é mais do que um documentário; é um convite para explorar a matéria de sonho que é a música do Clube da Esquina. É uma viagem através do tempo, uma oportunidade de vivenciar a magia de uma obra que, décadas após seu lançamento, continua a fascinar e inspirar. Para os fãs da música brasileira e do cinema nacional, este filme é um evento imperdível, um momento de celebração da arte que define e enriquece nossa identidade cultural.

Com sua estreia marcada para o dia 28 de março, “Nada Será Como Antes” promete ser um marco na história do cinema brasileiro e na memória cultural do país. Ao retratar o Clube da Esquina, Ana Rieper e sua equipe oferecem um presente aos olhos e aos ouvidos, um lembrete da beleza e da complexidade que a música brasileira pode alcançar. Não perca a chance de ser parte dessa experiência; nada será como antes, após a magia do Clube da Esquina tomar as telas.